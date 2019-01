An Giang bác bỏ tin con trai Phó Bí thư Tỉnh ủy tổ chức đá gà và đánh bạc

15/01/2019 18:45

Chiều 15-1, ông Tân Văn Ngữ, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang, cho biết những thông tin liên quan đến việc con trai của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy An Giang tổ chức đá gà, đánh bạc và đã bị lực lượng công an bắt nhiều lần là không có cơ sở.



Hiện trường vụ đá gà gần đây nhất trên địa bàn xã Tân Trung

Theo đó, nhiều ngày qua dư luận xôn xao thông tin về việc ông Võ Quang Trường (32 tuổi, ngụ huyện Phú Tân, con của ông Võ Anh Kiệt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy An Giang) tổ chức đá gà ăn tiền tại địa phương, bị Công an huyện Phú Tân bắt quả tang 15 lần và lần cuối cùng là vào ngày 5-1. Bởi lẽ, khi Công an huyện Phú Tân bắt giữ và lấy lời khai của các đối tượng này, không có đối tượng nào tên Võ Quang Trường. Các đối tượng bị bắt giữ cũng không khai Võ Quang Trường tham gia hay tổ chức đánh bạc.

"Công an huyện Phú Tân có triệt phá 14 vụ đánh bạc bằng các hình thức đá gà, lắc tài xỉu nhưng đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có cơ sở khẳng định ông Trường tham gia hay tổ chức đánh bạc"- ông Ngữ khẳng định.

Cũng theo ông Ngữ, việc con trai ông Kiệt nghiện ma túy đã được vị Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy báo cáo với Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đồng thời, ông Kiệt hứa sẽ giáo dục con trai mình cũng như chủ động đưa ông Trường đi cai nghiện trước đó.

Như Báo Người Lao Động đã đưa tin, qua trao đổi, ông Võ Anh Kiệt thừa nhận con trai mình có nghiện ma túy và đã được đưa đi Côn Đảo cai nghiện nhưng o6ngt Trường trốn về quê sau hơn 1 năm điều trị tại đây. Ông Kiệt hoàn toàn không hay biết việc ông Trường bị cơ quan chức năng huyện Phú Tân nhiều lần bắt quả tang do tổ chức đá gà hay đánh bạc ở quê nhà thuộc xã Tân Trung.

Còn theo thiếu tướng Bùi Bé Tư, Giám đốc Công an tỉnh An Giang, trong năm 2017, ông Trường từng bị lực lượng chức năng ở huyện Phú Tân xử phạt hành chính do tham gia đá gà ăn tiền chứ không phải đứng ra tổ chức để thu tiền xâu. Tuy nhiên, sau khi có dư luận cho rằng ông Trường đứng đằng sau các vụ đá gà hay lắc tài xỉu ở địa phương thì công an tỉnh chỉ đạo phòng nghiệp vụ cử trinh sát theo dõi nắm tình hình để thu thập chứng cứ với mục đích làm trong sạch địa bàn. Trong năm 2018, lực lượng chức năng đã bắt nhiều vụ đá gà trên địa bàn xã Tân Trung, mỗi vụ có đến hàng chục đối tượng tham gia. Qua đấu tranh khai thác, chưa có dấu hiệu nào cho thấy ông Trường cầm đầu hay tổ chức đá gà như phản ánh.

T.Nốt