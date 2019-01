Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang nói gì về việc con trai tổ chức đá gà, đánh bạc?

14/01/2019 12:16

Ngày 14-1, trao đổi qua điện thoại với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Võ Anh Kiệt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy An Giang, cho biết đang cảm thấy rất buồn trước thông tin con trai của ông là Võ Quang Trường tổ chức đá gà ăn tiền và lắc tài xỉu từ nhiều năm nay tại quê nhà xã Tân Trung, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang.



Xã Tân Trung đang nổi lên là điểm nóng về tình trạng đá gà ăn tiền gây bức xúc tại địa phương. Trong ảnh: Hơn 30 đối tượng bị bắt quả tang khi tham gia đá gà, lắc tài xỉu vào ngày 5-1 vừa qua tại xã Tân Trung.

Cũng theo ông Kiệt, trước đây con trai của ông tham gia nghĩa vụ quân sự và đã được vào biên chức trong quân đội nhưng không tiếp tục phục vụ mà trở về quê sinh sống. Cách nay khoảng 6 năm, Trường có vợ và xin gia đình cho ra ngoài cất nhà ở riêng. Sau khi có được 2 con nhỏ thì Trường ly hôn với vợ và sống liêu lỏng rồi nghiện ma túy. Thấy vậy, ông Kiệt bắt 2 đứa cháu nội về nhà nuôi dưỡng và đưa Trường đi Côn Đảo cai nghiện ma túy. Thế nhưng, Trường đã bỏ trốn về quê sau hơn 1 năm điều trị tại đây.

"Việc con trai tôi có tổ chức đá gà hay đánh bạc gì đó thì tôi hoàn toàn không hay biết. Tôi khổ tâm lắm vì con đã lớn, có vợ con rồi và đã ra riêng sinh sống nhưng nói nó không nghe. Tôi từng nói với anh em bên công an là nếu có thương tôi thì cứ bắt nó đem đi cải tạo giùm chứ tôi không hề có ý định bao che. Thậm chí, khi đi công tác ở Hà Nội thì tôi cũng trình bày nỗi khổ tâm này với lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Trung ương để mong được chia sẻ chứ bằng không thì bản thân sẽ xin nghỉ việc vì gia đình tôi có truyền thống cách mạng nhưng lại mang tiếng vì đứa con này"- ông Kiệt xót xa.

Thiếu tướng Bùi Bé Tư, Giám đốc Công an tỉnh An Giang, cho biết trong năm 2017, Trường từng bị lực lượng chức năng ở huyện Phú Tân xử phạt hành chính do có tham gia đá gà ăn tiền chứ không phải đứng ra tổ chức để thu tiền xâu. Tuy nhiên, sau khi có dư luận cho rằng Trường đứng đằng sau các vụ đá gà hay lắc tài xỉu ở địa phương thì công an tỉnh chỉ đạo cho phòng nghiệp vụ cử trinh sát theo dõi nắm tình hình để thu thập chứng cứ với mục đích làm trong sạch địa bàn. Trong suốt năm 2018, lực lượng chức năng đã bắt nóng nhiều vụ đá gà trên địa bàn xã Tân Trung với mỗi vụ lên đến hàng chục đối tượng tham gia. Qua đấu tranh khai thác, chưa có dấu hiệu nào cho thấy Trường là kẻ cầm đầu hay tổ chức đá gà như phản ánh.

"Chúng tôi sẽ kiên quyết xử lý hình sự đối với những trường hợp tái phạm sau khi bị xử phạt hành chính cho dù người đó là ai. Tuy nhiên, có thể do một số băng nhóm lấy danh nghĩa Trường là con của vị Phó Bí thư Tỉnh ủy để hoạt động rồi tạo ra dư luận không tốt. Các cán bộ hưu trí ở địa phương cũng đã phàn nàn nhiều về việc này qua các lần đại biểu tiếp xúc cử tri nên chúng tôi quyết tâm làm cho rõ để xử lý nhưng làm gì cũng phải có đầy đủ chứng cứ. Tôi xin khẳng định lại một lần nữa là cho đến thời điểm hiện tại, lực lượng chức năng vẫn chưa xác định được ai là người đứng ra tổ chức đá gà hay đánh bạc để xử lý hình sự tại điểm nóng ở xã Tân Trung vì chưa đủ chứng cứ chứng minh"- Thiếu tướng Bùi Bé Tư khẳng định.

T.Nốt