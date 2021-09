Ngày 15-9, Thường trực Tỉnh ủy An Giang tổ chức cuộc họp đánh giá tình hình công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh sau khi nhận được sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và để ra phương hướng trong thời gian tới.



Tại cuộc họp này, PGS-TS Đặng Văn Chính, Viện Trưởng Viện Y tế TP HCM, đã phân tích về đặc điểm lây nhiễm của loại virus gây dịch bệnh Covid-19 và hướng dẫn cụ thể về thực hiện cách ly tập trung cũng như cách ly tại nhà một cách an toàn nhất.

Cuộc họp còn được nghe Viện trưởng Viện Y tế TP HCM hướng dẫn về cách tránh lây nhiễm trong cộng đồng hoặc trong các khu cách ly

Ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, cho biết hiện tỉnh này có 7 địa phương đang kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh nhưng không nên chủ quan mà phải tập trung cao độ hơn nữa để giữ vững "vùng xanh".

Đồng thời, yêu cầu các địa phương phải quản lý dân cư trên địa bàn mình đúng như tinh thần Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ và xây dựng kế hoạch về lộ trình kiểm soát dịch, có giải pháp cụ thể, rõ ràng. Bên cạnh đó, các địa phương cần đánh giá, phân loại các F1 theo mức độ nguy cơ cao, nguy cơ thấp hơn để cách ly phù hợp, tránh lây nhiễm chéo.

Ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, yêu cầu các địa phương thực hiện nghiêm Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ

Ông Lê Hồng Quang, Bí thư Tỉnh ủy An Giang, cho rằng An Giang là tỉnh có đường biên giới dài và tiếp giáp với các tỉnh trong khu vực đang có dịch bệnh diễn biến phức tạp, nguy cơ dịch bệnh xâm nhập từ bên ngoài vào tỉnh rất cao. Tuy nhiên, tỉnh đã nhận định đúng tình hình, chủ động thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch ngay từ đầu.

Trong quá trình chống dịch, An Giang đã áp dụng đầy đủ các biện pháp và tùy mức độ diễn biến của dịch bệnh mà có sự điều chỉnh phù hợp.

Bí thư Tỉnh ủy An Giang nhấn mạnh rằng việc tuân thủ giải pháp "5k" là yếu tố quan trọng trong công tác phòng, chống dịch để đưa cuộc sống trở lại trạng thái bình thường mới. Do đó, các địa phương phải tăng cường tuyên tuyền người dân thực hiện nghiêm giải pháp này để tự bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng.

Đối với các trường hợp không tuân thủ thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch phải xử lý nghiêm theo quy định.

Ông Lê Hồng Quang, Bí thư Tỉnh ủy An Giang, yêu cầu các địa phương phải lên kế hoạch cụ thể ứng phó với dịch Covid-19 để sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường mới

"Các địa phương cần nâng cao nhận thức cho người dân để tránh bị lây nhiễm từ các loại động vật xung quanh và không để trẻ nhỏ di chuyển qua lại giữa các hộ gia đình sẽ làm lây lan dịch bệnh. Các địa phương cũng phải thể hiện sự quyết tâm, đề ra kế hoạch cụ thể về các giải pháp kiểm soát dịch để đưa cuộc sống trở về trạng thái bình thường mới, khôi phục sản xuất, kinh doanh. Riêng đối với các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy phụ trách các địa bàn phải bám sát địa bàn phụ trách, phát huy trách nhiệm trong công tác phòng, chống dịch" - ông Quang nhấn mạnh.

Trước đó vào sáng cùng ngày, lãnh đạo Tỉnh ủy và UBND tỉnh An Giang đến kiểm tra và làm việc với lãnh đạo 2 huyện An Phú, Phú Tân, TP Châu Đốc và thị xã Tân Châu để chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn các địa phương theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Bí thư Tỉnh ủy An Giang đề nghị Đảng bộ, chính quyền 2 huyện An Phú và Phú Tân tập trung nguồn lực, vật lực, nỗ lực kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh tại các ổ dịch ở thị trấn Long Bình, xã Khánh An và thị trấn Phú Mỹ. Huy động nguồn lực thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, cung cấp lương thực, nhu yếu phẩm, khẩu trang, nước rửa tay sát khuẩn để người dân an tâm thực hiện các quy định phòng, chống dịch trong thời gian cách ly hoặc bị phong tỏa.

Cùng với đó, các sở ngành khẩn trương hỗ trợ lực lượng, bổ sung vật tư, sinh phẩm y tế và kit test nhanh để giúp 2 địa phương này tăng cường công suất, hiệu quả truy vết, lấy mẫu, xét nghiệm, sớm "bóc" F0 ra khỏi cộng đồng.

Ngoài ra, cần chuẩn bị tốt điều kiện cơ sở vật chất, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân sinh hoạt, điều trị, tại các khu cách ly y tế, khu vực điều trị Covid-19 nhưng phải đảm bảo các quy định phòng, chống dịch với quyết tâm bảo vệ "vùng xanh", siết chặt, thu hẹp "vùng đỏ".