Chiều 8-5, tin từ Công an tỉnh An Giang cho biết vào sáng cùng ngày, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Giám đốc Công an tỉnh, lực lượng liên ngành chống buôn lậu trên tuyến biên giới thuộc tổ Châu Đốc phối hợp với Công an phường Châu Phú A (TP Châu Đốc, tỉnh An Giang) kiểm tra hộ kinh doanh Tuấn Linh 2 và kho hàng Linh - Dung ở phường Châu Phú A (chủ là bà Nguyễn Thị Mỹ Dung, SN 1979).

Cơ sở Tuấn Linh 2

Qua kiểm tra thực tế, tổ công tác phát hiện 710 vỏ xe đạp các loại, 1.550 đầu đèn xe đạp (của Trung Quốc), 900 bộ sạc xe đạp điện, 1.000 bộ tay ga xe đạp điện, 3.710 cái dĩa xe đạp, 96 cục đề xe đạp, 6 chiếc xe đạp đã qua sử dụng. Tổng trị giá số hàng ước tính ban đầu khoảng 700 triệu đồng.

Kho hàng Linh - Dung

Tại thời điểm kiểm tra, bà Dung không chứng minh được nguồn gốc, xuất xứ số hàng hóa trên. Lực lượng chức năng tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với bà Dung và tạm giữ toàn bộ tang vật trên. Vụ việc được giao cho Công an TP Châu Đốc thụ lý để tiếp tục xác minh, xử lý nghiêm theo quy định.

Tang vật bị lực lượng chức năng phát hiện tạm giữ

Trước đó, vào sáng 6-5, lực lượng liên ngành chống lậu trên tuyến biên giới thuộc tổ Châu Đốc phối hợp với chốt phòng, chống dịch Covid-19 (thuộc Đồn biên phòng Vĩnh Ngươn) đang tuần tra kiểm soát chống buôn lậu, khi đến khu vực cánh đồng gần mương Thốt Nốt, phường Vĩnh Ngươn, TP Châu Đốc thì phát hiện 5 đối tượng đang đai vác thuốc lá ngoại từ biên giới Campuchia vào trong nội địa nên tiến hành truy đuổi.



Số thuốc lá lậu bị thu giữ

Phát hiện lực lượng chức năng, các đối tượng đã bỏ lại tang vật và nhanh chân chạy thoát. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 2.430 bao thuốc lá ngoại nhiều nhãn hiệu.