Trưa 5-4, một cán bộ thuộc đơn vị chịu trách nhiệm thử tải cầu Nguyễn Thái học (TP Long Xuyên) cho biết việc thử tải cầu vẫn đang tiếp tục được thực hiện.



"Chúng tôi đang thử tải cầu" - người này nói rồi khoát tay không thông tin thêm.

Hai đầu cầu bộ hành Nguyễn Thái Học được giăng dây cấm người không phận sự vào.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, đơn vị thử tải cầu sử dụng phương pháp truyền thống thử tải bằng nước.

Từ sáng sớm 5-4, hai bên bờ cầu bộ hành Nguyễn Thái Học đã được giăng dây và có người giữ hai phía không cho người không phận sự vào. Trên cầu (phía bờ phường Mỹ Bình) có nhiều thiết bị giàn giáo được sắp xếp thành khung. Bạt cao su lót phía trong khung giàn giáo.

Giàn giáo được ráp thành khung của bồn chứa nước.

Cán bộ đơn vị thử tải cầu quan sát khi truyền nước vào.

Đến khoảng 13 giờ 30 phút, 2 chiếc xe bồn của Công ty Môi trường Đô thị An Giang đậu ngay trên cầu Nguyễn Thái Học. Sau đó, một xe bồn dời đi, còn lại một xe được nối dây truyền nước vào khung lót bạt trên cầu bộ hành.

Ông Nguyễn Văn Xe, người dân TP Long Xuyên, thắc mắc: "Việc thử tải cầu bằng nước thì đảm bảo an toàn, nhưng tại sao không dùng motor điện bơm nước từ kênh lên mà lại dùng nước từ xe bồn bơm vào? Như vậy có tốn kém hơn hay tiện lợi hơn?"

Xe bồn đang truyền nước vào bồn chứa thử tải cầu.

Cầu Nguyễn Thái Học có tổng mức đầu tư hơn 200 tỉ đồng, từ nguồn vốn ngân sách tỉnh An Giang do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh An Giang làm chủ đầu tư. Liên danh Công ty Cổ phần Cầu 12 và Công ty Cổ phần Vật tư thiết bị và Xây dựng công trình 624 trúng thầu thi công xây dựng.

Tháng 4-2021, UBND tỉnh An Giang tổ chức lễ khánh thành và đưa vào hoạt động công trình cầu này. Công trình này có 2 cầu chính là cầu vòm 4 nhịp chiều dài 120m, mặt cắt ngang cầu rộng 16m và cầu bộ hành dành riêng cho người đi bộ mỗi bên rộng 1m.

Người dân lưu thông trên cầu Nguyễn Thái Học.

Một cán bộ thuộc đơn vị thi công cho biết cầu bộ hành Nguyễn Thái Học được khánh thành sớm hơn 1 năm và có thời gian bảo hành đến 2 năm. Do đó, đến thời điểm hiện nay, công trình cầu này vẫn còn thời gian bảo hành.