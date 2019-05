Anh Hiền, chị Hậu...

17/05/2019 08:02

Trước đó, trong lúc dọn dẹp căn hộ của một công dân quốc tịch Ukraine thuê tại chung cư Đất Phương Nam, nhân viên lao công Nguyễn Ngọc Hiền nhặt được số ngoại tệ bị đánh rơi nói trên. Anh gặp ban quản lý chung cư giao lại và sau đó chung cư đã mời chủ nhân đến nhận, có sự chứng kiến của các bên.

Gia cảnh anh Hiền khó khăn, nhà nhỏ ở trong hẻm đường Nguyễn Hữu Cảnh (quận Bình Thạnh), nhiều năm nay anh cùng mẹ (nay đã 60 tuổi) làm nhân viên lao công cho chung cư kiếm thu nhập. Nhưng khi nhặt được số tiền lớn như vậy, anh nghĩ "khổ chủ mất tiền cũng đau khổ lắm" nên quyết định tìm trả. Nhặt được của rơi phải trả lại cho người mất là điều mẹ anh dặn dò thường xuyên. "Tôi nghĩ khi trả lại được số tiền này cho chính chủ của nó chắc họ vui lắm. Họ vui, lòng tôi cũng vui" - anh Hiền chia sẻ.

Hành động đẹp của anh Hiền được biểu dương, khen thưởng là xứng đáng. Cuộc sống quanh ta luôn có những tấm gương như thế, rất cần tỏa sáng nhiều hơn nữa để cái tốt được lan tỏa rộng. Cách đây khoảng một tuần, 2 em học sinh tiểu học ở huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định lượm được túi đựng 6 chỉ vàng, chủ động đem nộp công an để trả lại cho người mất. Tháng trước, trong lúc đi bán vé số ở TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, chị Lê Thị Hậu (quê Nghệ An) nhặt được chiếc ví bên trong có hơn 5 triệu đồng, 1 miếng vàng cùng một số tài sản, bèn giao nộp cơ quan công an. Khi được mời đến nhận lại tài sản, người đàn ông đánh rơi ví rất cảm động, chỉ muốn nhận giấy tờ tùy thân, còn lại tiền và vàng tặng hết cho chị Hậu. Nhưng chị Hậu không lấy, bởi theo chị, "đó không phải tiền của mình làm ra"!

Ở đời, đâu phải ai cũng nghĩ được và làm được như chị Hậu bán vé số dạo, đó là cái gì không phải do mình làm ra thì đừng vơ về mình. Thực tế cho thấy có rất nhiều người vì tham - sân - si nên vơ vét, không những cho đủ mà phải thừa mứa. Nhỏ thì trộm cắp vặt, lừa đảo, chiếm dụng tài sản người khác; to thì tham ô, tham nhũng, đục khoét ngân khố, bòn rút công quỹ cho đầy túi riêng. Chưa giàu thì tham tài vật, sung túc thì tham danh vọng, thừa tài vật lẫn danh vọng rồi thì tham sắc dục. Đã tham mà có thêm chút quyền lực thì rất dễ "dĩ công vi tư". Như ở Bạc Liêu, tại cuộc họp giao ban báo chí chiều 16-5, một vị phó trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh này nêu lý do vì sao không cấm được tình trạng nuôi yến tự phát trong khu dân cư. "Mấy cán bộ bự bự của mình có nhà yến nhiều lắm rồi thì nói ai được" - ông thẳng thắn chỉ ra thực tế ở phường 5, TP Bạc Liêu.

Quả là không dễ tự chế ngự lòng tham. Nhưng lẽ nào người nghèo, ít học thì làm việc tốt được, còn người giàu - có quyền - lắm tiền thì lại không? Một trong những cách ngăn chặn cái xấu, đẩy lùi cái ác chính là tuyên truyền, biểu dương kịp thời, thực chất nhiều tấm gương người tốt - việc tốt như anh Hiền, chị Hậu...

Hoài Phương