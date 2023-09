Theo Trung tâm Dự báo khí tượng Thuỷ văn quốc gia, lúc 16 giờ ngày 25-9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 16 độ Vĩ Bắc; 108,9 độ Kinh Đông, cách Đà Nẵng 56 km về phía Đông Đông Nam, cách Quảng Ngãi 99 km về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất cấp 6-7, giật cấp 8.

Vị trí và dự báo hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới. Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng Thuỷ văn quốc gia

Dự báo trong 3 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 15-20 km/giờ.

Do ảnh hưởng hoàn lưu của áp thấp nhiệt đới nên ở khu vực Bắc và Trung Trung Bộ đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa tính từ 0 giờ ngày 25-9 đến 13 giờ ngày 25-9 phổ biến 50 - 80 mm, cục bộ một số nơi trên 150 mm như: Hương Phú (Thừa Thiên-Huế) 283 mm, Đà Nẵng 197 mm, Triệu Ái (Quảng Trị) 187 mm, Hương Thủy (Hà Tĩnh) 186 mm, Hội An (Quảng Nam) 171 mm.



Từ đêm 25-9 đến sáng ngày 26-9, vùng ven biển từ Quảng Bình đến Quảng Nam đề phòng có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; sâu trong đất liền có gió giật cấp 6-7.



Từ nay đến ngày 27-9, ở khu vực Trung Trung Bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 100-200 mm, riêng Quảng Trị-Thừa Thiên-Huế có nơi trên 200 mm; ở khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 100-150 mm, có nơi trên 200 mm.

Từ nay đến ngày 28-9, ở khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 200-400 mm, có nơi trên 450 mm.