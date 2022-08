Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa to

Ngày hôm nay 8-8, ở khu vực Trung Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Dự báo chiều tối và đêm nay ở khu vực Trung Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa từ 30-60 mm, có nơi trên 80 mm; ở khu vực Bắc Trung Bộ, Nam Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 20-40 mm, có nơi trên 60 mm.

Ngày và đêm mai 9-8, ở khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 20-40 mm, có nơi trên 60 mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.