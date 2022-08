Trong ngày và đêm mai 5-8, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40-80 mm, có nơi trên 100 mm.

Trong ngày và đêm 6-8: khu vực Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40-80 mm, có nơi trên 100 mm; khu vực Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 30-60 mm, có nơi trên 70 mm.

Ngoài ra, ngày và đêm 4-8, khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to (thời gian mưa dông tập trung vào chiều và tối) với lượng mưa từ 20-40 mm, có nơi trên 50 mm.