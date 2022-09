Sự việc xảy ra vào sáng 6-9 tại con đường dẫn vào mỏ đất Dông Cây Dừa (thuộc xóm 1, thôn Phước Bình, xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi).



Anh N.P.N., công tác tại một cơ quan báo chí Trung ương thường trú tại tỉnh Quảng Ngãi, cho biết các phóng viện nhận được phản ánh của người dân xã Bình Trung (huyện Bình Sơn) về việc mỗi ngày có hàng trăm chuyến xe của doanh nghiệp vận tải Lý Tuấn (tại huyện Bình Sơn) có dấu hiệu chở quá tải, chạy tốc độ cao, gây ô nhiễm môi trường… Việc này đã ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống người dân sống dọc đường DH02 (đường liên xã) khiến người dân bức xúc chặn xe.

Xe dán logo doanh nghiệp Lý Tuấn chở đất chạy trong đường DH02

"Nhóm phóng viên chúng tôi đã tác nghiệp, ghi nhận quá trình hoạt động của đoàn xe tải và ghi nhận ý kiến bức xúc người dân. Để xác minh đoàn xe chở đất từ đâu, đến khoảng 9 giờ 40, chúng tôi điều khiển ô tô lên khu vực đường dẫn vào mỏ đất của doanh nghiệp Lý Tuấn (khu vực này không có bất kỳ biển báo nào), đứng từ xa tiếp tục tác nghiệp cảnh rơi vãi, khai thác từ mỏ đất khi xe tải đi ra. Sau khoảng 5 phút, khi tác nghiệp xong quay ra, nhóm phóng viên đã bị 2 xe tải mang biển kiểm soát: 76C-139.56 và 76C-122.79 dán logo "Lý Tuấn" từ phía sau chạy lên chặn đường, không cho lưu thông", ông N. kể.

Đổ đất chặn lối ra

Cũng theo ông N., vì bị xe tải chặn lối ra, nhóm phóng viên yêu cầu lái xe tải ép qua một bên cho ô tô ra ngoài nhưng nhóm lái xe trên không đồng ý. "Mặc dù chúng tôi nói rõ chúng tôi là nhà báo, đang tác nghiệp, không cản trở, ảnh hưởng đến quá trình khai thác đất nhưng nhóm người trên vẫn làm lơ. Sau đó, một tài xế đổ hết đất trên xe tải xuống đường. Ít phút sau xe tải còn lại cũng tiếp tục đổ đất, cản đường xe chúng tôi đi ra", anh N. kể.

Đến hơn 12 giờ 30 cùng ngày, chủ mỏ đất mới yêu cầu xe múc san ủi đất cho 3 phóng viên lái xe ra ngoài

Ngay sau khi xảy ra sự việc, nhóm phóng viên trên đã liên hệ với lãnh đạo huyện Bình Sơn, Công an huyện Bình Sơn nhờ can thiệp, giải quyết. Tuy nhiên, khoảng 40 phút sau khi trình báo sự việc, lực lượng Công an xã mới có mặt tại hiện trường.

"Đến hơn 12 giờ cùng ngày, biên bản sự việc mới được Công an xã Bình Nguyên lập xong. Khi có đại diện cán bộ Công an huyện Bình Sơn yêu cầu chủ mỏ đất cho xe múc, san bằng đống đất, chúng tôi mới lái xe ra ngoài được. Chúng tôi đã bị chủ mỏ đất "giam lỏng" gần 3 giờ. Đây là hành động uy hiếp tinh thần, cản trở quá trình tác nghiệp của báo chí" - anh T.T.K., một trong 3 phóng viên bị "giam lỏng", bức xúc nói.

Xe tải đổ đất chặn lối ra

Theo tìm hiểu của PV, mỏ đất Dông Cây Dừa được UBND tỉnh Quảng Ngãi cấp cho Công ty TNHH Lý Tuấn không qua đấu giá, có giấy phép khai thác số 69/GP-UBND ngày 7-11-2018, trong thời hạn 5,5 năm. Mỏ có diện tích 3ha, trữ lượng gần 494.000m3, công suất khai thác 90.000m3/năm, có ranh giới, tọa độ khu vực thuê đất và khai thác cụ thể.

Các cơ quan chức năng kiểm tra mỏ đất của doanh nghiệp Lý Tuấn

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, trong chiều cùng ngày, Sở TN-MT Quảng Ngãi phối hợp với UBND huyện Bình Sơn, các địa phương liên quan kiểm tra hiện trạng mỏ đất Dông Cây Dừa. Ghi nhận bước đầu của đoàn kiểm tra, hiện nay mỏ đất này đang có dấu hiệu vi phạm một loạt các quy định của pháp luật hiện hành. "Mỏ đất này nằm gần đường DH02, không có biển báo, không trang bị trạm cân, camera giám sát, khai thác … Hiện chúng tôi đang lập biên bản sự việc và sẽ xử lý nghiêm các sai phạm này" - một thành viên đoàn kiểm tra cho biết.