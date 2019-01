Hàng chục tài xế dương tính với ma túy

31/01/2019 14:36

Sáng 31-1 (26 Tết), CSGT quận 7 phối hợp Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt (PC08), Công an TP HCM và các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra nồng độ cồn và chất kích thích đối với các tài xế xe tải tại khu vực quận 7 tiếp tục phát hiện thêm một trường hợp tài xế dương tính với ma tuý.

Lực lượng chức năng kiểm tra nồng độ cồn, chất kích thích trên đường Nguyễn Văn Linh (quận 7, TP HCM) sáng 31-1

Trong thời gian khoảng 2 giờ, hàng chục tài xế xe tải, xe khách, container… bị kiểm tra, trong đó tại khu vực trạm thu phí trên đường Nguyễn Văn Linh, một tài xế xe tải khi được xét nghiệm nước tiểu thì bị phát hiện dương tính với ma tuý.

Tài xế này sau đó được lực chức năng chuyển về trụ sở công an phường Tân Phong (quận 7) để tiếp tục xử lý.

Theo thống kê của cơ quan chức năng TP HCM, trong đợt cao điểm kiểm tra chất kích thích đối với các tài xế khoảng 2 tuần trở lại đây, có hơn 30 trường hợp tài xế bị phát hiện dương tính với ma tuý.

Trong đó, qua các đợt kiểm tra, Công an quận Thủ Đức phát hiện 17 trường hợp tại khu vực các cảng trên địa bàn phường Trường Thọ và chợ đầu mối Thủ Đức. Phòng PC08 cũng cho biết đã phát hiện 10 trường hợp và 7 trường hợp khác được CSGT quận 7 và CSGT huyện Nhà Bè phát hiện khi kiểm tra trên địa bàn.

Ngoài ra, theo Phòng PC08, từ ngày 15 đến 28-1, đơn vị đã phát hiện 564 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, tạm giữ 497 môtô, 65 ôtô .

Kiểm tra ma tuý thông qua xét nghiệm nước tiểu của tài xế

Nhằm đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự địa bàn những ngày cận tết nguyên đán 2019, cùng thời gian này, lực lượng CSGT Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phối hợp với các phòng nghiệp vụ công an tỉnh tập trung xử lý các vi phạm về nồng độ cồn, ma túy, chở quá số người, quá tải trọng, vận chuyển chất cháy nổ, hàng nguy hiểm.



Nhiều phương tiện được yêu cầu dừng để kiểm tra

Trong đêm 30-1, lực lượng chức năng chia thành nhiều tổ tuần tra, kiểm soát trên các tuyến quốc lộ, đặc biệt chú trọng các phương tiện xe tải và xe khách đường dài, kiên quyết xử lý những tài xế sử dụng ma tuý, rượu bia khi tham gia giao thông

Từ 22 giờ ngày 30-1 đến 2 giờ ngày 31-1. Trên Quốc lộ 55, đoạn giáp ranh giữa 2 xã Bình Thắng, tỉnh Bình Thuận và xã Bình Châu của Bà Rịa – Vũng Tàu, nhiều phương tiện đã bị lực lượng chức năng ra hiệu dừng xe để kiểm tra trong đó có kiểm tra nhanh ma tuý, nồng độ cồn.

Qua kiểm tra nhanh, phát hiện 2 tài xế dương tính với ma túy

Cùng thời gian, trên Quốc lộ 51 khu vực giáp ranh giữa huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai và thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, hàng trăm lái xe đầu kéo, container ra vào cảng cũng được lực lượng chức năng kiểm tra ma túy. Qua kiểm tra nhanh, công an đã đã phát hiện 2 trường hợp dương tính với ma túy.

Qua 2 đợt ra quân tổng kiểm tra trước, trong và sau tết nguyên Đán Kỷ Hợi 2019, lực lượng chức năng công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã lập biên bản hơn 50 trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trong đó có 3 trường hợp dương tính với ma tuý.

Tin-ảnh: Ngọc Giang - Gia Minh