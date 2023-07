Ngày 6-7, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 25-5-2023 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) trong tình hình mới. Hội nghị được tổ chức trực tuyến từ điểm cầu Bộ Công an đến 63 tỉnh, TP trong cả nước do bà Trương Thị Mai, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, chủ trì.



Các đại biểu dự Hội nghị. Ảnh: Bộ Công an

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm khẳng định công tác đảm bảo TTATGT là nhiệm vụ rất quan trọng, tác động trực tiếp đến phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, đảm bảo ANTT, an ninh con người với mục tiêu cao nhất là bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Trong những năm qua, Đảng, Nhà nước ta rất quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kết cấu hạ tầng giao thông gắn với đảm bảo TTATGT.

Trong 10 năm triển khai Chỉ thị số 18 của Ban Bí thư, các cấp, ngành đã dành nhiều nguồn lực phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị của toàn dân, góp phần làm chuyển biến tích cực trong đảm bảo ATGT. Qua đó, ý thức chấp hành pháp luật giao thông có chuyển biến rõ nét, số người chết, bị thương và thiệt hại do tai nạn giao thông gây ra.

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long cho biết đối với hai thành phố lớn là Hà Nội và TP HCM, quán triệt Chỉ thị số 18, Trung ương Đảng đã chỉ đạo cấp ủy, các ngành, tập trung tham mưu, đề xuất thực hiện các giải pháp khắc phục tình hình ùn tắc giao thông phức tạp.

Cấp ủy, chính quyền Hà Nội cũng như TP HCM đã chủ động triển khai thực hiện các biện pháp, giải pháp phù hợp với đặc điểm, tình hình địa bàn như: Điều chỉnh quy hoạch luồng tuyến vận tải hành khách liên tỉnh để giảm lưu lượng phương tiện xe khách ra vào trung tâm thành phố; xử lý nghiêm việc sử dụng lòng đường, hè phố để kinh doanh, trông giữ xe; sắp xếp nơi trông giữ, xây dựng các bãi đỗ, điểm đỗ xe ngầm hoặc nhiều tầng; tiếp tục đầu tư phát triển hoạt động vận tải hành khách công cộng…

Kết luận tại Hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai đánh giá cao ý nghĩa cũng như kết quả nổi bật trong 10 năm thực hiện Chỉ thị số 18, cũng như sự vào cuộc của các cơ quan, đơn vị, lực lượng chức năng trên cả nước nhằm bảo đảm TTATGT. "Tuy nhiên, đánh giá khách quan, thực trạng ý thức chấp hành Luật ATGT của một bộ phận người dân vẫn còn là vấn đề lâu dài; tai nạn giao thông giảm chưa bền vững; vi phạm giao thông tại các đô thị lớn vẫn là thách thức…Thực tế này đòi hỏi cả hệ thống chính trị cần vào cuộc quyết liệt, đồng bộ hơn nữa để từng bước góp phần bảo đảm TTATGT, giảm thiểu tai nạn giao thông, bảo đảm sức khỏe, tính mạng cho mỗi người dân khi tham gia giao thông" - bà Trương Thị Mai nêu rõ.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Thường trực Ban Bí thư yêu cầu cấp ủy, chính quyền các cấp triển khai đồng bộ các giải pháp để góp phần bảo đảm TTATGT. Đặc biệt, các cán bộ đảng viên phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trước nhân dân khi tham giao thông; nghiêm cấm việc can thiệp, tác động khi xử lý các vi phạm về giao thông.

Liên quan đến tình trạng giao thông tại Hà Nội và TP HCM, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai yêu cầu cần sớm có giải pháp để hạn chế phương tiện cá nhân, qua góp phần giảm thiểu tình trạng ùn tắc và tai nạn giao thông.