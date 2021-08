Trước đó, như Báo Người Lao Động Online đã thông tin, chiều 29-8, một người đàn ông đi chung với người phụ nữ đến siêu thị Aeon Citimart Garden Plaza trên đường Tôn Dật Tiên (phường Tân Phong, quận 7) và đã to tiếng cãi vã với một bảo vệ an ninh siêu thị này vì không mua được thực phẩm.

Trong clip, người đàn ông liên tục quát: "Ông ở đâu, tôi cho công an xuống gặp ông đó". An ninh bảo vệ siêu thị đáp lại mình chính là người quản lý ở đây, có gì từ từ nói, không được lớn tiếng như vậy. Nguời đàn ông tiếp tục quát tháo rồi đưa ra chiếc thẻ, la lớn: "Tui là ban chỉ đạo nha... Giỡn mặt với tui hả. Tui cho công an xuống...".

Người đàn ông tiếp tục thách thức: "Tui vào đây thằng nào làm gì tui", rồi yêu cầu nhân viên gọi quản lý xuống. Người phụ nữ đi chung liên tục can ngăn nhưng ông này vẫn lớn tiếng gây chuyện. Sau đó, người này chỉ tay vào mặt bảo vệ siêu thị, nói: "Tui nói anh nghe, tui là ban chỉ đạo quận 7. Tui là địa phương ở đây. Tui quản lý địa bàn này. Ông biết tui không. Ông chụp hình tui vô...".