Ngày 10-2, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tổ chức gặp mặt báo chí đầu năm 2023 tại TP Cần Thơ.



Phát biểu tại buổi gặp mặt, đại tá Nguyễn Văn Dũng, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4, cho biết Bộ Tư lệnh Vùng luôn lấy xây dựng vững mạnh về chính trị làm cơ sở, xây dựng nền nếp chính quy làm nền tảng, bảo đảm cơ quan, đơn vị an toàn tuyệt đối, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Đơn vị luôn tự hào là người bạn, điểm tựa của người dân ra khơi bám biển, làm giàu từ biển và chấp hành nghiêm pháp luật trên biển.

Đại tá Nguyễn Văn Dũng phát biểu tại buổi lễ

Năm qua, Vùng Cảnh sát biển 4 luôn đảm bảo công tác kiểm tra, kiểm soát bảo vệ chủ quyền, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn; bảo vệ tài nguyên, phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh chống các hành vi vi phạm pháp luật trên biển; góp phần tích cực vào bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn và chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc; thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU trên các vùng biển giáp ranh.

Năm 2022, Vùng Cảnh sát biển 4 hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Năm 2022, Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao và được Bộ Quốc phòng tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua quyết thắng. Để đạt được thành tích này luôn có sự đồng hành, trách nhiệm của các cơ quan thông tấn, báo chí trong khu vực.



"Những kết quả, thành tích mà Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đạt được là sức lực, bản lĩnh, ý chí của cán bộ, đảng viên và quần chúng trong toàn đơn vị, sự quan tâm lãnh đạo của Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam. Thành tích đó còn có sự đóng góp quan trọng của lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên các cơ quan thông tấn báo chí trung ương và địa phương đã kịp thời tuyên truyền, khích lệ, nguồn cổ vũ, động viên cán bộ chiến sĩ sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn thử thách, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao" – đại tá Nguyễn Văn Dũng khẳng định.

Các cá nhân nhận bằng khen của Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam

Dịp này, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam tặng bằng khen cho 7 tập thể và 18 cá nhân; Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tặng giấy khen cho 6 tập thể, 10 cá nhân thuộc các cơ quan báo chí đã có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo và lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam năm 2022.

Các cá nhân nhận giấy khen của Bộ Tu lệnh Vùng Cản sát biển 4

Trong đó, Văn phòng Đại diện Báo Người Lao Động khu vực ĐBSCL nhận 1 bằng khen cá nhân và 1 giấy khen cá nhân.