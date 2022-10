Trong giai đoạn 2, TP HCM sẽ tiếp tục triển khai việc quy hoạch phát triển và quản lý báo chí đến năm 2025.

Đối với báo in và tạp chí in: Hoạt động theo mô hình một cơ quan báo in có nhiều ấn phấm.

Đối với phát thanh, truyền hình: Đài Truyền hình thành phố và Đài Tiếng nói nhân dân thành phố hoàn thiện tổ chức nhân sự theo mô hình tinh gọn, hiệu quả.

Đối với báo điện tử và tạp chí điện tử: Tập trung phát triển báo điện tử, tạp chí điện tử chủ lực có kỹ thuật, công nghệ hiện đại, tính tương tác cao, phong phú về nội dung, có khả năng thu hút công chúng, định hướng dư luận xã hội, nhất là trước các sự kiện, vấn đề quan trọng, phức tạp, nhạy cảm đế phục vụ nhiệm vụ chính trị, tuyên truyền và thông tin đối ngoại.