Ngày 3-3, ông Lê Quốc Anh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt xử lý vi phạm trên lĩnh vực xây dựng, quản lý đất đai, tài nguyên ở Phú Quốc - cho biết đang củng cố hồ sơ để tiến hành cưỡng chế 77/79 căn biệt thự xây dựng không phép trên đất công ở ấp Đường Bào, xã Dương Tơ, TP Phú Quốc.

Cổng vào khu biệt thự có 2 căn bị cưỡng chế hồi tháng 11-2022

"Chúng tôi đang gấp rút kiện toàn hồ sơ, hoàn thiện các thủ tục cần thiết để tiến hành cưỡng chế những căn nhà vi phạm còn lại. Hiện vẫn chưa ấn định được thời gian cụ thể nhưng chắc chắn sẽ cưỡng chế, phá dỡ tất cả các công trình vi phạm trong thời gian sớm nhất"- ông Lê Quốc Anh khẳng định.

Cảnh hoang vắng, tiêu điều trong khu biệt thự 79 căn xây dựng trái phép

Theo ghi nhận của phóng viên, sau gần 4 tháng kể từ ngày cơ quan chức năng tiến hành cưỡng chế, tháo dỡ 2/79 căn hồi ngày 9-11-2022, nhiều căn còn lại trong khu biệt thự không phép này luôn cửa đóng then cài. Một số căn trong tình trạng bị bỏ hoang.



Một trong những căn có người giữ thuê nhưng luôn trong cảnh cửa đóng then cài

Chỉ tay về mấy căn nhà đang xây dựng dở dang, một người thợ xây được chủ nhà thuê trông coi nhà kể từ khi bị đình chỉ thi công gần năm trước, cho biết ông chịu trách nhiệm trông coi vật tư cho 4 căn của một doanh nghiệp ở TP HCM, cũng là công ty thuê ông làm việc. Còn những căn đối diện bên kia đường thì ông không rõ ai là chủ sở hữu.

Những căn chưa kịp hoàn thiện đã bị bỏ hoang phế nhiều tháng nay

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, vào ngày 19-9-2022, chính quyền địa phương và Tổ công tác đặc biệt của tỉnh Kiên Giang đã tiến hành lập biên bản 79 căn nhà xây theo kiểu biệt thự trên đất do UBND xã Dương Tơ quản lý tại ấp Đường Bào. Mỗi căn biệt thự này có giá trị giao dịch nhiều tỉ đồng, nằm trong khu đất rộng gần 19 ha.



Trong lúc các cơ quan chức năng đang tiến hành các thủ tục tháo dỡ công trình vi phạm thì đầu tháng 10-2022, có 56 người liên hệ với chính quyền địa phương, cung cấp các giấy tờ chuyển nhượng viết tay, tự nhận là chủ của các căn biệt thự xây dựng không phép.

Sau khi cưỡng chế 2 căn, chính quyền địa phương đã rào chắn giữ đất để tránh tình trạng tái chiếm

Ngày 9-11-2022, UBND TP Phú Quốc đã cưỡng chế, tháo dỡ 2 căn của ông Vũ Đình Khánh (52 tuổi, xây biệt thự với diện tích 500,9m2) và ông Lê Xuân Hồng (49 tuổi, xây biệt thự với diện tích 502,3m2). Còn lại 77 căn hiện vẫn chưa xác định thời gian nào sẽ cưỡng chế.



Sau gần 4 tháng tháo dỡ 2 căn vi phạm, còn lại 77 căn chưa cơ quan nào ấn định thời gian tháo dỡ

Liên quan đến 79 căn biệt thự xây dựng không phép nói trên, tháng 11-2022, Công an tỉnh Kiên Giang đã khởi tố 3 bị can thường trú tại TP Phú Quốc. Hành vi của các bị can này được xác định là lừa bán khu đất do UBND xã Dương Tơ quản lý cho người khác tổ chức xây dựng trái phép 79 căn biệt thự để bán lại cho nhiều người.