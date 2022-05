Chiều 26-5, tại tỉnh Long An, UBND tỉnh Long An và Báo Người Lao Động tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2022-2025.

Ông Phạm Tấn Hòa (trái) và ông Bùi Thanh Liêm ký kết phối hợp

Theo đó, mục đích chương trình phối hợp giữa 2 bên là nhằm nâng cao vai trò và giúp người lao động, cán bộ, công chức, viên chức lao động chủ động nắm bắt thông tin về chính sách pháp luật và các chính sách của Đảng, nhà nước trên địa bàn tỉnh Long An; tuyên truyền về truyền thống yêu nước, giữ gìn, bảo vệ chủ quyền biên cương Tổ quốc. Phối hợp thực hiện tốt chức năng chăm lo cho người lao động, người có công, nâng cao chất lượng đời sống văn hóa, tinh thần của cán bộ, công chức, viên chức lao động.

Tuyên truyền những thành tựu nổi bật trên các mặt kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh Long An, những gương điển hình người tốt việc tốt, nông dân làm kinh tế giỏi, những gương học tập và làm việc theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Toàn cảnh lễ ký kết

Báo Người Lao Động sẽ phối hợp với tỉnh Long An tổ chức thực hiện chương trình "Đường cờ Tổ quốc" và chương trình "Cờ Tổ quốc biên cương", trao cờ Tổ quốc và các phần quà cho lực lượng biên phòng và người dân sống dọc theo vùng biên giới trên bộ của tỉnh.

Tổ chức các chương trình, hoạt động công tác xã hội, từ thiện cho người lao động, cho các trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; con em công nhân, cán bộ, công chức, viên chức lao động đạt thành tích học tập xuất sắc trên địa bàn tỉnh Long An, bao gồm: Chương trình "Học bổng cho sinh viên, học sinh đồng bào dân tộc thiểu số"; chương trình "Nhà nhân ái"; chương trình "Xuân nhân ái, Tết yêu thương".

Ông Phạm Tấn Hòa trao tặng Báo Người Lao Động bức ảnh sen Tháp Mười sau lễ ký kết

Ngoài ra, tổ chức chương trình "Mai Vàng nhân ái" nhằm thăm hỏi, trao quà cho đội ngũ văn nghệ sĩ có nhiều đóng góp trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật nhưng hiện đang có hoàn cảnh khó khăn, hoặc mắc bệnh hiểm nghèo…

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Bùi Thanh Liêm, Phó Tổng Biên tập Báo Người Lao Động, cho biết Long An là tỉnh nằm ở cửa ngõ của vùng ĐBSCL, liền kề TP HCM, là nút giao thông quan trọng trong việc giao thương hàng hóa giữa khu vực ĐBSCL với TP HCM, Đông Nam bộ và cả nước. Đây là địa bàn đang có tốc độ phát triển nhanh trên nhiều lĩnh vực, có nhiều cách làm hay, sáng tạo nên thời gian gần đây, Báo Người Lao Động đã thường xuyên chuyển tải đến độc giả nhiều thông tin về Long An.

Thời gian vừa qua, Báo Người Lao Động đã triển khai nhiều chương trình, hoạt động ở nhiều lĩnh vực trên địa bàn tỉnh Long An. Theo đó, tháng 3-2021, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An, Báo Người Lao Động đã trao 1.500 cờ Tổ quốc cho quân, dân các xã biên giới trên địa bàn tỉnh.

Tháng 6-2021, Chương trình " Thực phẩm miễn phí cùng cả nước chống dịch" do Báo Người Lao Động triển khai, đã phối hợp với UBND tỉnh Long An và UBND huyện Bến Lức tổ chức trao số hàng hóa trị giá 110 triệu đồng, gồm: 1 tấn gạo, 1.000 chiếc khẩu trang vải kháng khuẩn, 1.000 chai dung dịch sát khuẩn và các loại thực phẩm cho khu cách ly tập trung cơ sở Trung đoàn 738, huyện Bến Lức.

Tháng 10-2021, nhân hội nghị Liên kết du lịch giữa TP HCM và tỉnh Long An trong điều kiện thích ứng, an toàn với dịch Covid-19, Báo Người Lao Động đã trao tặng UBND tỉnh 10.000 lá cờ Tổ quốc để UBND tỉnh giao lại cho Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh.

Cuối tháng 12-2021, Chương trình "Tình thương cho em" của Báo Người Lao Động đã phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Long An đến thăm hỏi, động viên và tặng 15 suất học bổng (mỗi suất 5 triệu đồng) cho trẻ có cha hoặc mẹ mất vì Covid-19. Đây là chương trình rất xúc động, kịp thời xoa dịu nỗi đau, nỗi mất mát đối với những trẻ không may bị mồ côi vì đại dịch.

Mới đây, Báo Người Lao Động đã phối hợp với Tỉnh đoàn Long An tổ chức xây dựng Đường cờ Tổ quốc ở huyện Đức Huệ, và phối hợp với Tỉnh đội tổ chức nhiều đợt tặng cờ Tổ quốc cho quân và dân vùng biên.

Đặc biệt, chương trình "Đưa trường học đến thí sinh" năm 2022 của Báo Người Lao Động cũng vừa phối hợp với Sở GD-ĐT tỉnh Long An tổ chức thành công tại TP Tân An. Tại chương trình này, 20 suất học bổng cho sinh viên, học sinh dân tộc thiểu số cũng đã được trao cho 20 em, mỗi suất là 2 triệu đồng.

'Với việc ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2022-2025 hôm nay, thay mặt Ban Biên tập Báo Người Lao Động, tôi trân trọng cảm ơn lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các ban ngành liên quan đã hỗ trợ, phối hợp với Báo Người Lao Động thời gian qua. Chúc mối quan hệ hợp tác giữa Báo Người Lao Động và tỉnh Long An luôn được gắn kết, phát triển trong tình hình mới, giai đoạn mới" - ông Bùi Thanh Liêm phát biểu.

Ông Bùi Thanh Liêm trao tặng UBND tỉnh Long An biểu trưng Chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển" do Báo Người Lao Động thực hiện

Ông Phạm Tấn Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An, bày tỏ: "Trong thời gian qua, Báo Người Lao Động đã phối hợp rất tốt với tỉnh Long An trong việc tuyên truyền, đồng thời hỗ trợ vật chất lẫn tinh thần cho người dân trong lúc dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Thời gian tới, tỉnh mong muốn Báo Người Lao Động tiếp tục đẩy mạnh truyền thông về những mặt tốt lẫn hạn chế để tỉnh tiếp thu. Sau lễ ký kết này, tôi mong rằng các ban, ngành của tỉnh cần có thông tin đầy đủ hơn cho phóng viên Báo Người Lao Động khi tác nghiệp tại tỉnh Long An".

Một số hình ảnh tại lễ ký kết phối hợp giữa tỉnh Long An và Báo Người Lao Động: