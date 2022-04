Chương trình "Đưa trường học đến thí sinh" 2022 sẽ diễn ra tại Trường THPT Tân An (TP Tân An, tỉnh Long An). Chương trình được Đài PT-TH Long An truyền hình trực tiếp và được Báo Người Lao Động tường thuật tại nld.com.vn từ lúc 8 giờ ngày 23-4.



Tỉ lệ học sinh Long An tốt nghiệp cao

Trước khi chương trình diễn ra, các chuyên gia tham dự chương trình tại Long An thông tin: Tỉ lệ học sinh tốt nghiệp THPT của tỉnh Long An ở mức cao, thậm chí cao hơn tỉ lệ chung của cả nước nhưng điểm trung bình các tổ hợp xét tuyển phổ biến hầu như đều thấp hơn so với cả nước.

TS Lê Thị Thanh Mai, Trưởng Ban Công tác sinh viên ĐHQG TP HCM, cho biết tỉ lệ tốt nghiệp THPT của học sinh tỉnh Long An trong những năm gần đây đều trên 99,5% (năm 2019 là 97,16%, năm 2020: 99,64% và 2021 là 99,51%). Riêng năm 2021, tỉ lệ tốt nghiệp cao hơn so với cả nước.

Về chọn bài thi tổ hợp, khác với tình hình chung của nhiều địa phương, tại Long An, tỉ lệ thí sinh chọn bài thi khoa học tự nhiên là 55,8%, chọn bài thi khoa học xã hội là 44,2%.

Về kết quả thi theo 5 tổ hợp phổ biến (A00, A01, B00, C00 và D01) cho thấy điểm trung bình các tổ hợp này của thí sinh tỉnh Long An hầu như đều thấp hơn so với cả nước. Vì vậy, thí sinh cân nhắc cơ hội khi sử dụng phương thức kết quả điểm thi tốt nghiệp THPT.

Theo dự kiến, năm 2022, tỉnh Long An có 4 trường THPT thuộc diện ưu tiên xét tuyển vào các trường ĐH thành viên, khoa trực thuộc ĐHQG TP HCM và một số trường ĐH khác: Trường THPT Năng khiếu - ĐH Tân Tạo; Trường THPT chuyên Long An; THPT Nguyễn Hữu Thọ; THPT Tân An.

Học sinh tỉnh Đồng Nai và thầy cô trong ban tư vấn chương trình “Đưa trường học đến thí sinh” 2022 Ảnh: Tấn Thạnh

Thông tin chính thức, hữu ích

Do đang thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 nên chương trình "Đưa trường học đến thí sinh" tổ chức tại Long An dự kiến có gần 1.000 học sinh các trường THPT Tân An, chuyên Long An, Lê Quý Đôn, Hùng Vương, Hà Long... tham dự. Trong chương trình này, học sinh được gặp gỡ, trao đổi trực tiếp với các chuyên gia hướng nghiệp, đại diện các trường ĐH, CĐ nên lãnh đạo các trường THPT có sự chuẩn bị kỹ cho học sinh.

Cô Huỳnh Thị Bích Châu, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Tân An, cho biết hằng năm, tỉ lệ học sinh của trường trúng tuyển ĐH từ 80 đến 85%. Chương trình "Đưa trường học đến thí sinh" do Báo Người Lao Động tổ chức tại địa phương với sự tham dự của đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT), ĐHQG TP HCM cùng các trường ĐH, CĐ là cơ hội để các em học sinh được gặp gỡ trực tiếp để có những thông tin chính thức về kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 và thông tin tuyển sinh từ các trường ĐH... để tự tin trong việc đăng ký dự thi tốt nghiệp và xét tuyển ĐH, CĐ.

ThS Trần Nam, Trưởng Phòng Truyền thông và Quan hệ doanh nghiệp - Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (thành viên ĐHQG TP HCM), lưu ý học sinh nên tìm hiểu kỹ đặc điểm bản thân như tố chất, sở thích để từ đó xác định hướng ngành học, nghề nghiệp trong tương lai. Cơ hội học tập bậc ĐH, CĐ, trung cấp hiện nay là rộng mở nên học sinh cần tìm hiểu kỹ trước khi quyết định.

