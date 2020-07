Chiều 10-7, Báo Người Lao Động phối hợp với Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2, Ban Dân vận Tỉnh ủy Quảng Nam trao tặng 500 lá cờ Tổ quốc, 20 túi sơ cấp cứu và cơ số thuốc trong chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển" cho ngư dân Cù Lao Chàm (xã đảo Tân Hiệp, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam).



Phát biểu tại buổi lễ, ông Tô Đình Tuân, Tổng Biên tập Báo Người Lao Động cho biết thật sự cảm thấy rất vui mừng khi chứng kiến sự vực dậy sau dịch Covid-19 trên vùng đảo Cù Lao Chàm khi du khách đến rất tấp nập.

Ông Tô Đình Tuân, Tổng Biên tập Báo Người Lao Động trao cờ Tổ quốc và túi sơ cấp cứu cho ngư dân

"Được biết, Cù Lao Chàm chỉ khống chế đón không quá 3.000 lượt khách/ngày, chứng tỏ sức sống của đảo này rất là lớn. Cù Lao Chàm có nhiều di tích lịch sử, các nền văn hóa. Gồm văn hóa người Việt, Chăm-pa cổ, văn hóa Sa Huỳnh cổ xưa. Cù Lao Chàm – Hội An được UNESCO công nhận là Khu dự trữ sinh quyển thế giới, là tài sản vô giá mà không nơi nào có được. Xin chúc mừng ngư dân trên đảo, chúc chính quyền xã ta quản lý thật tốt, để làm sao khai thác được thế mạnh kinh tế của đảo, vừa đảm bảo được các tiêu chí do UNESCO đề ra, để góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế" – Tổng Biên tập Báo Người Lao Động đánh giá.

Theo Tổng Biên tập Tô Đình Tuân, xuất phát từ lòng yêu nước và trách nhiệm của người làm báo trong việc tham gia thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về tuyên truyền, bảo vệ chủ quyền biển đảo của nước ta, chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển" do Báo Người Lao Động phát động và thực hiện từ ngày 1-6-2019.

Đại tá Lê Huy Sinh, Chính ủy Vùng Cảnh sát biển 2 cùng Báo Người Lao Động trao cờ Tổ quốc và túi sơ cấp cứu cho ngư dân Cù Lao Chàm

Tính đến nay, sau hơn 1 năm triển khai, chương trình đã trao tặng cờ Tổ quốc và thực hiện việc ký kết trao tặng cờ tại 14 tỉnh thành có biển và 2 tỉnh thành trên bộ. Sắp đến đây, vào ngày 22-7, chương trình sẽ thực hiện trao cờ tại tỉnh Thanh Hóa. "Mục tiêu đề ra, từ nay đến giữa năm 2021, chúng tôi sẽ triển khai việc tặng cờ Tổ quốc và dụng cụ sơ cấp cứu cho bà con ngư dân cho tất cả 28 tỉnh thành có biển" – ông Tô Đình Tuân chia sẻ.

Tổng Biên tập Báo Người Lao Động cho biết thêm, thời gian qua, Báo ký kết và trao tặng cho lãnh đạo Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân 20.000 lá cờ Tổ quốc, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân 40.000 lá cờ Tổ quốc. Đồng thời, Báo Người Lao Động đã ký kết với Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng (BĐBP) tổ chức trao tặng cờ Tổ quốc và ảnh Bác Hồ cho người dân sống dọc biên giới trên bộ với một số nước.

Tổng Biên tập Báo Người Lao Động và Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 trao 500 lá cờ Tổ quốc và biểu trưng Chương trình Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển cho lãnh đạo xã Tân Hiệp

Bên cạnh đó, Báo đã huy động các nguồn lực xã hội để tặng quà cho bà con nhân dân để bà con cải thiện đời sống, chung tay cùng các lực lượng vũ trang đảm bảo an toàn, an ninh biên giới. Đặc biệt, trong thời gian dịch Covid-19 vừa qua, Báo Người Lao Động đã tổ chức triển khai chương trình "ATM thực phẩm miễn phí", với 3 cây ATM tại TP HCM và Hà Nội, đã giúp đỡ được hơn 60.000 người lao động khó khăn. Báo cũng đã trao tặng tiền và khẩu trang y tế cho lực lượng BĐBP để hỗ trợ trong việc phòng chống dịch Covid-19, đảm bảo an toàn, ngăn chặn dịch Covid-19 một cách hiệu quả.

Tổng Biên tập Báo Người Lao Động cũng chia sẻ, ít có chương trình nào trong một thời gian ngắn có sức lan tỏa như chương trình Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển. Điều đó được đánh giá rất cao bằng các hành động cụ thể. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã trực tiếp 2 lần tham gia trao tặng cờ Tổ quốc, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cũng đã 2 lần trực tiếp tham gia trao tặng cờ, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cũng đã tham gia trao cờ tại tỉnh Bạc Liêu. Chương trình nhận được sự chỉ đạo rất lớn của lãnh đạo TP HCM cũng như các sở ban ngành, lãnh đạo các tỉnh thành trên cả nước, kể cả các tỉnh thành không có biển, không có đường biên giới trên đất liền, đã quan tâm động viên, nhắc nhở, hỗ trợ Báo Người Lao Động. Thúc đẩy chúng ta phải có ý chí, có niềm tin, có sự đoàn kết mỗi người mỗi tay góp sức chung lòng cùng với lực lượng vũ trang bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Cò Tổ quốc được Báo Người Lao Động trao tặng trực tiếp cho các ngư dân trên tàu

Đặc biệt trong thời gian qua, Báo Người Lao Động đã tổ chức Lễ Thượng cờ tại Cà Mau và tại Cột cờ Quốc gia Lũng Cú (tỉnh Hà Giang). Kết nối từ điểm cuối cùng cho đến điểm đầu Tổ quốc. Thời gian tới, Báo sẽ tiếp tục phối hợp cùng chung tay lực lượng vũ trang trong đó có Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 hỗ trợ ngư dân vươn khơi bám biển, tổ chức lễ thượng cờ, chào cờ tại một số đảo tiền tiêu cũng như tổ chức lễ trao cờ tại 33 đảo, điểm đảo và 15 nhà giàn.

Những lá cờ Tổ quốc được thay mới tung bay phấp phới

Tại tỉnh Quảng Nam, theo lời đề nghị của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh đã một thời gian dài nhưng đến nay mới thực hiện được do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Theo đó, vào ngày hôm qua (9-7), Báo đã trao tặng 1.500 lá cờ Tổ quốc cho ngư dân ở huyện Núi Thành.

Tổng Biên tập Báo Người Lao Động cho biết sắp tới còn nhiều hoạt động khác sẽ đồng hành cùng lực lượng Cảnh sát biển, trong đó có Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2. Ông Tô Đình Tuân gửi lời cảm ơn đến sự quan tâm hỗ trợ của lãnh đạo Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 và bà con nhân dân. Ông Tô Đình Tuân cho rằng với sự đồng hành, hỗ trợ của bà con ngư dân cùng với các lực lượng vũ trang sẽ tạo nên sức mạnh hết sức to lớn để bảo vệ chủ quyền biển đảo. Chính sức mạnh của sự đoàn kết đã giúp chúng ta chiến thắng đại dịch Covid-19 một cách ngoạn mục trong thời gian vừa qua.