Trong khuôn khổ lễ trao giải cuộc thi viết "Chủ quyền quốc gia bất khả xâm phạm" lần 2 và cuộc thi ảnh "Thiêng liêng cờ Tổ quốc" lần 1 năm 2021-2022, ngày 23-6, TS Tô Đình Tuân - Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Người Lao Động và TS Nguyễn Việt Thắng, Chủ tịch Hội Nghề cá Việt Nam, đã ký kết quy chế phối hợp giữa 2 đơn vị để cùng thực hiện chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển".



Việc ký kết nhằm phát huy các nguồn lực của xã hội để triển khai hiệu quả chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển" do Báo Người Lao Động tổ chức thực hiện và các chương trình hoạt động của Hội Nghề cá Việt Nam. Qua đó, củng cố lòng yêu nước, yêu biển đảo quê hương, xây dựng thế trận lòng dân trên biển, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh, an toàn biển đảo Việt Nam.

Báo Người Lao Động và Hội Nghề cá Việt Nam sẽ phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục về vị trí, vai trò của biển đảo Việt Nam, những nội dung cơ bản của pháp luật Việt Nam và pháp luật quốc tế về biển đảo, trong đó có Luật Biển Việt Nam năm 2012; đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách của Nhà nước về xây dựng và phát triển biển đảo; pháp luật về khai thác, đánh bắt hải sản trên biển...

Ông Tô Đình Tuân, Tổng Biên tập Báo Người Lao Động, trao tặng biểu trưng chương trình “Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển” cho TS Nguyễn Việt Thắng, Chủ tịch Hội Nghề cá Việt Nam. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Song song đó, hai đơn vị sẽ phối hợp tổ chức các hoạt động an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới ở vùng có biển, đồng thời phối hợp vận động các nguồn lực xã hội hợp pháp để thực hiện các nội dung: tặng 50.000 lá cờ cho ngư dân từ chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển"; phối hợp tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho ngư dân; tặng học bổng, tặng quà cho học sinh là con em ngư dân nghèo vượt khó, học giỏi; tặng quà cho gia đình chính sách, ngư dân nghèo có hoàn cảnh khó khăn, gia đình ngư dân gặp rủi ro; tặng các vật dụng cần thiết cho ngư dân.

Ngoài ra, căn cứ vào tình hình, nhiệm vụ của Hội Nghề cá Việt Nam và khả năng của Báo Người Lao Động, hai bên xây dựng kế hoạch, tổ chức hoạt động trọng điểm tại 5 đến 6 xã (huyện) đảo, địa phương ven biển thuộc các tỉnh, thành Hội Nghề cá Việt Nam (phối hợp với Hội Nghề cá các tỉnh, thành) đang triển khai các hoạt động. Bên cạnh đó, tổ chức thực hiện chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển" và các hoạt động tuyên truyền, an sinh xã hội, tập trung huy động nguồn lực để xây dựng các công trình đáp ứng nhu cầu thiết thực của địa phương và bà con ngư dân, mang tính lâu dài.

Sau lễ ký kết, Ban Tổ chức chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển" đã trao bảng tượng trưng tặng 50.000 lá cờ Tổ quốc và lá cờ do Chủ tịch nước tặng chương trình"Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển" đến Hội Nghề cá Việt Nam.

Nhân dịp này, lãnh đạo Báo Người Lao Động đã trao tặng biểu trưng chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển" và quà lưu niệm của báo đến lãnh đạo Hội Nghề cá Việt Nam.