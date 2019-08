Dự báo hướng di chuyển và vị trí bão số 4 - Ảnh: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn quốc gia, vào 10 giờ ngày 29-8, vị trí tâm bão số 4 ở vào khoảng 17,6 độ Vĩ Bắc; 110,8 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam 130 km về phía Đông Nam, cách đất liền các tỉnh Nghệ An-Quảng Trị khoảng 460 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90 km/giờ), giật cấp 11. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 120 km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây và có khả năng mạnh thêm.

Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20 km, từ sáng đến trưa mai 30-8 đi vào đất liền các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Bình với sức gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11.

Đến 10 giờ ngày 30-8, vị trí tâm bão ở khoảng 18,0 độ Vĩ Bắc; 106,3 độ Kinh Đông, trên đất liền các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Bình. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75 km/giờ), giật cấp 10.



Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên): Phía Bắc vĩ tuyến 15,0 độ Vĩ Bắc.

Trong 24 đến 36 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20 km và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Đến 22 giờ ngày 30-8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 18,2 độ Vĩ Bắc; 103,5 độ Kinh Đông, trên biên giới Lào-Thái Lan. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50 km/giờ), giật cấp 8.

Trong 36 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 15-20 km, đi sâu vào đất liền và suy yếu thành một vùng áp thấp. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40 km/giờ).

Cảnh báo gió mạnh trên biển: Từ tối nay 29-8, ở Nam Vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 7-8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9-10, giật cấp 12.

Từ đêm nay 29-8, ở vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8-9, giật cấp 11. Sóng biển cao từ 2-4 m, vùng gần tâm bão sóng biển cao 3-5 m, biển động rất mạnh. Vùng ven biển các tỉnh Thanh Hóa - Quảng Bình nước dâng do bão cao từ 0,5-1 m.

Cảnh báo gió mạnh trên đất liền: Từ sáng sớm ngày 30-8, ở các tỉnh Thanh Hóa đến Quảng Trị có gió mạnh dần lên cấp 6, sau tăng lên cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8-9, giật cấp 10-11.

Bộ trưởng - Phó trưởng ban thường trực Nguyễn Xuân Cường phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Tại cuộc họp chỉ đạo ứng phó với bão số 4 vào sáng nay 29-8, Bộ trưởng, Phó Trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, ông Nguyễn Xuân Cường cho biết càng về gần bờ, bão số 4 di chuyển với tốc độ nhanh hơn so với dự báo trước đó, khu vực ảnh hưởng từ Nghệ An đến Quảng Bình, hẹp hơn so với dự báo ngày 28-8, tuy nhiên không được chủ quan, đặc biệt công tác dự báo, cảnh báo. Bên cạnh đó, tại khu vực đê biển Tây, do ảnh hưởng của bão số 4 kết hợp với hoạt động của gió mùa Tây Nam sẽ tác động đáng kể đến khu vực bờ biển Tây (các tỉnh Kiên Giang, Cà Mau), rút kinh nghiệm ở cơn bão số 3, cần chú ý ứng phó với khu vực này.



Do tác động của sóng, tại các khu vực neo đậu, các địa phương cần tập trung kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn để đảm bảo an toàn tàu thuyền; tuyệt đối không để người dân ở lại trên các phương tiện, tàu thuyền, lồng bè. Đối với dân cư vùng thấp trũng, vùng xung yếu, khu vực nguy hiểm cần tổ chức sơ tán, di dời đảm bảo an toàn. Đặc biệt lưu ý tại đoạn sông Gianh, Quảng Bình. Theo dõi, cập nhật tình hình mưa để chuẩn bị công tác chỉ đạo ứng phó.

Để chủ động ứng phó với bão số 4, Bộ trưởng, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo đề nghị: Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng phối hợp với các lực lượng và địa phương tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình tàu thuyền tiếp cận bờ an toàn. Đối với 7 tàu chưa liên lạc được, yêu cầu địa phương phối hợp với Bộ đội biên phòng và đặc biệt là gia đình để tiếp cận, nắm thông tin để có phương án hỗ trợ kịp thời. Kiên quyết nhắc nhở, đảm bảo an toàn cho ngư dân và khách du lịch đặc biệt trong dịp nghỉ lễ. Theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình mưa bão và chia sẻ thông tin.

Ngay sau cuộc họp, Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai tổ chức các đoàn công tác đi kiểm tra chỉ đạo ứng phó với bão số 4 tại các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Trị.