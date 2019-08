Theo Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4, ở các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị đã có gió giật cấp 6-7; trên đảo Bạch Long Vĩ có gió mạnh cấp 7, giật cấp 8. Ở Bắc và Trung Trung Bộ có mưa to đến rất to.

Dự báo hướng di chuyển và vị trí của bão số 4 - Ảnh: Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn quốc gia

Hồi 19 giờ ngày 29-8, vị trí tâm bão sối 4 ở vào khoảng 17,5 độ Vĩ Bắc; 108,5 độ Kinh Đông, cách đất liền các tỉnh Hà Tĩnh-Quảng Trị khoảng 170 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90 km/giờ), giật cấp 11. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 120 km tính từ tâm bão.

Trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20 km, từ sáng sớm mai 30-8 đi vào đất liền các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Bắc Quảng Trị với sức gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11.

Hình ảnh mây vệ tinh của bão số 4 - Ảnh: Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn quốc gia

Đến 7 giờ ngày 30-8, vị trí tâm bão ở khoảng 17,7 độ Vĩ Bắc; 106,0 độ Kinh Đông, trên đất liền các tỉnh Hà Tĩnh - Quảng Bình. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75 km/giờ), giật cấp 10.

Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20 km và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.



Do ảnh hưởng của bão số 4, mưa dông khiến cây đổ tại Hà Nội khiến 1 nam thanh niên tử vong

Đến 19 giờ ngày 30-8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 18,0 độ Vĩ Bắc; 103,6 độ Kinh Đông, trên khu vực biên giới Lào-Thái Lan. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50 km/giờ), giật cấp 7.



Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên): Phía Bắc vĩ tuyến 16,0 độ Vĩ Bắc; phía Tây kinh tuyến 110,5 độ Kinh Đông

Cảnh báo gió mạnh trên biển: Ở Nam Vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 7-8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9, giật cấp 12.

Đoàn công tác của Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai do Bộ trưởng – Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra công tác triển khai ứng phó với bão số 4 tại tỉnh Nghệ An vào chiều 29-8. Trong ảnh: Đoàn công tác kiểm tra tại Cảng cá Cửa Hội, thị xã Cửa Lò

Ở vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8-9, giật cấp 11. Sóng biển cao từ 2-4 m, vùng gần tâm bão sóng biển cao 3-5 m, biển động rất mạnh. Vùng ven biển các tỉnh Thanh Hóa - Quảng Bình nước dâng do bão cao từ 0,5-1,0 m.

Cảnh báo gió mạnh trên đất liền: Từ sáng sớm mai 30-8, ở các tỉnh Thanh Hóa đến Quảng Trị có gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8-9, giật cấp 10-11. Cấp độ rủi ro thiên tai do bão: cấp 3.

Cảnh báo mưa lớn: Từ nay đến hết ngày 30-8, ở các tỉnh Trung Bộ có mưa to đến rất to; từ nay đến ngày 2-9 ở Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; từ nay đến ngày 1-9 ở Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to, Bắc Tây Nguyên mưa rất to.

Tổng lượng mưa phổ biến cả đợt ở các khu vực: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị: 250-400 mm; Thừa Thiên - Huế, Hòa Bình, Sơn La, Yên Bái, Phú Thọ: 200-300 mm; Khu vực Nam đồng bằng Bắc Bộ, Đà Nẵng: 100-200 mm; Trung du, vùng núi Bắc Bộ và tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi: 50-120 mm; Các tỉnh Nam Bộ: 100-150 mm; Các tỉnh Tây Nguyên: 150-250 mm.

Trực ban 24/24



Tại Hà Tĩnh, một trong các địa phương dự báo bão sẽ đổ bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có công điện khẩn số 12/CĐ-ƯBND yêu cầu các địa phương, đơn vị hoãn các cuộc họp chưa cần thiết để tập trung ứng phó với bão số 4 với phương châm "4 tại chỗ". Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, động viên bà con nông dân, huy động lực lượng, phương tiện máy móc và nhân công thu hoạch nhanh nhất lúa hè thu, các loại cây ăn quả để tránh thiệt hại do mưa lũ với phương châm "xanh nhà hơn già đồng".

Lực lượng chức năng giúp dân chằng, néo nhà cửa trước lúc bão vào.

Hiện tại, theo báo cáo nhanh của Sở NN-PTNT Hà Tĩnh, tính đến ngày 27-8, toàn tỉnh mới chỉ thu hoạch được 15.990/43.522ha (đạt 36,7%). Nhiều địa phương có diện tích lúa hè thu lớn như Can Lộc 9.138 ha, Thạch Hà 7.633 ha, Cẩm Xuyên 8.961 ha nhưng tỷ lệ diện tích được thu hoạch còn thấp (Can Lộc đạt 16,4%, Thạch Hà 40,6%, Cẩm Xuyên 20,1%).

Ngoài ra, công điện cũng yêu cầu Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với Tiểu ban An toàn nghề cá trên biển, UBND các huyện, thị xã ven biển nắm chắc số lượng tàu, thuyền đang hoạt động trên biển. Đồng thời, kêu gọi tàu thuyền đang hoạt động trên biển vào nơi trú ẩn an toàn trước khi bão vào; hướng dẫn ngư dân neo đậu tàu, thuyền tại các âu tránh trú bão đảm bảo an toàn, cấm biển không cho phương tiện ra khơi khi thời tiết còn diễn biến nguy hiểm. Tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân chủ động chằng néo nhà cửa, bảo vệ an toàn các cơ sở nuôi trồng thủy, hải sản. Kiểm tra, rà soát cụ thể từng công trình thủy lợi, đê điều, hồ đập, nhất là những nơi xung yếu, có nguy cơ sạt lở để kịp thời có phương án bảo vệ công trình, nhất là các công trình đang triển khai thi công, bảo đảm an toàn tuyệt đối trước diễn biến của mưa, bão.

Lực lượng chức năng giúp dân thu hoạch lúa - Ảnh: Công an Hà Tĩnh

Chuẩn bị sẵn sàng, tùy theo tình hình diễn biến của bão số 4 để triển khai phương án sơ tán dân theo kịch bản đã được phê duyệt đảm bảo an toàn cho người và tài sản của nhà nước, nhân dân.

Người dân huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh cho thuyền lên bờ trước lúc bão đổ bộ vào đất liền.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh chủ động bố trí lực lượng, phương tiện, phối hợp chặt chẽ với các địa phương, đơn vị và Quân khu 4 để sẵn sàng ứng cứu và xử lý kịp thời các tình huống khẩn cấp, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.

Lãnh đạo tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện trực ban 24/24 tại các cơ quan, đơn vị, địa phương để chủ động xử lý các tình huống có thể xảy ra.