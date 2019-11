Cảnh báo mưa lớn 200-300 mm, lũ quét, sạt lở đất

Cảnh báo mưa lớn: Do ảnh hưởng của bão số 6, từ nay đến ngày 12-11 ở các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Ninh Thuận, khu vực Tây Nguyên có mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa phổ biến cả đợt ở các khu vực:

- Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi, Đắc Nông, Lâm Đồng: 100-150 mm;

- Bình Định đến Khánh Hòa: 200-300 mm, cục bộ có nơi trên 300 mm;

- Khu vực Kon Tum, Gia Lai, Đắc Lắc: 100-200 mm.

Cảnh báo lũ, lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt: Từ nay đến 12-11, tại các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa và khu vực Tây Nguyên xuất hiện một đợt lũ. Trong đợt lũ này, mực nước các sông ở Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, nam Phú Yên, nam Khánh Hòa và bắc khu vực Tây Nguyên lên mức báo động (BĐ)1-BĐ2, có sông lên trên BĐ2; các sông ở Quảng Ngãi, Bình Định, bắc Phú Yên, bắc Khánh Hòa lên mức BĐ2-BĐ3 và trên BĐ3.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp, vùng ven sông, khu đô thị các tỉnh/thành từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa và khu vực Tây Nguyên; riêng các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa có nguy cơ xảy ra ngập lụt diện rộng và ảnh hưởng đến an toàn các hồ chứa thủy lợi xung yếu.