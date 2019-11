Tối 11-11, tin từ Bệnh viện Đa khoa trung tâm An Giang, cho biết bệnh nhân Lưu Thanh Tuấn (SN 1990, nhân viên bảo vệ của Bệnh viện Tim mạch An Giang) đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn được chăm sóc đặc biệt do bị thương tích quá nặng ở vùng ngực trái.



Anh Tuấn đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn được chăm sóc đặc biệt. Ảnh: C.M

Theo đó, vào khoảng 18 giờ 30 phút ngày 10-11, anh Tuấn đang ngồi trực tại phòng bảo vệ của Bệnh viện Tim mạch An Giang và đang theo dõi các camera an ninh thì bất ngờ bị 2 thanh niên đi xe máy tới. Ngay sau đó, 1 trong 2 thanh niên cầm 1 con dao (giống dao Thái Lan) xông thẳng vào phòng bảo vệ đâm anh Tuấn 1 nhát vào vùng ngực trái. Mặc dù vậy, anh Tuấn vẫn cố gắng bỏ chạy ra ngoài nhưng khi vừa ra khỏi cổng phòng bảo vệ thì gục xuống. Lúc này, mọi người xung quanh cùng với nhân viên bệnh viện hỗ trợ đưa nạn nhân đến Bệnh viện Đa khoa trung tâm An Giang để cấp cứu trong tình trạng mất nhiều máu do bị thương khá nặng ở vùng dưới nách trái.

Còn theo các bác sĩ trực ở Khoa Cấp cứu của Bệnh viện Tim mạch An Giang, trước đó vào khoảng 18 giờ cùng ngày, có 1 bệnh nhân nữ (42 tuổi; ngụ ở phường Mỹ Bình, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang) được người nhà đưa vào bệnh viên cấp cứu vì bị ngất xỉu đột ngột ở nhà. Đặc biệt, khi bệnh nhân được đưa vào phòng cấp cứu thì rất nhiều người nhà của bệnh nhân cùng tràn vào phòng cấp cứu rồi la hét, gây mất an ninh trật tự (trong đó có 3 thanh niên xăm trổ có dấu hiệu say rượu). Do đó, anh Tuấn cùng một số người khác (cùng là bảo vệ của bệnh viện) vào can thiệp và mời người nhà bệnh nhân ra ngoài để các bác sĩ làm việc.

Sau khi ra khỏi phòng cấp cứu, nhóm người này tiếp tục tập trung ở sân của bệnh viên la hét, chửi bới nên buộc bảo vệ bệnh viện phải gọi Công an phường Mỹ Bình đến hỗ trợ nhằm đảm bảo an ninh trật tự khu vực bệnh viện thì nhóm người này mới chịu giải tán.