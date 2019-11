Chiều 25-11, Công an huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai đang tạm giữ 2 người tự xưng phóng viên, cộng tác viên của của Tạp chí Môi trường và Xã hội khi có hành vi cưỡng đoạt tiền của nhiều người dân trên địa bàn.

Các đối tượng gồm Nhâm Tiến Dũng (SN 1970, trú tại tỉnh Thái Nguyên) và Trịnh Thị Hoài (SN 1991, trú tại tỉnh Nghệ An) cùng có thẻ ghi làm ở Ban truyền thông của Tạp chí Môi trường và Xã hội.

Đối tượng Hoài và Dũng tại cơ quan công an

Trước đó, từ tháng 10-2019, 2 đối tượng này đã đến gặp các chủ lò than trên địa bàn huyện Ia Grai xưng là nhà báo và cho biết đang tìm hiểu viết bài về các lò than này gây ô nhiễm môi trường, xây dựng không đúng quy trình kỹ thuật. Từ đó các đối tượng đã yêu cầu các chủ lò than phải đưa tiền cho mình nếu không sẽ viết bài.



Sau đó, các đối tượng đã nhận của 3 người tại xã Ia Tô và 1 người tại xã Ia Yok, huyện Ia Grai với số tiền 3,1 triệu đồng. Tới sáng 24-11, tại một quán cà phê ở thôn Văn Yên, xã Ia Yok, các đối tượng tiếp tục nhận 5 triệu đồng từ 1 người đàn ông ở địa phương thì lực lượng Công an huyện Ia Grai ập vào đã bắt quả tang.