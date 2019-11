Ngày 17-11, Thượng tá Đinh Hữu Linh, Trưởng Công an TP Bảo Lộc (Lâm Đồng), cho biết Công an TP Bảo Lộc đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Thúy Hằng (41 tuổi, ngụ tại phường 1, TP Bảo Lộc) và Trần Thị Thanh Nga (35 tuổi, ngụ tại phường Lộc Phát, TP Bảo Lộc) để điều tra hành vi "mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng".

Công an TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) khám xét tại công ty do 2 nữ quái Hằng và Nga thành lập để trục lợi.

Cụ thể, vào tháng 10-2017, Công an TP Bảo Lộc phát hiện đối tượng Hằng - chủ Cửa hàng vật liệu xây dựng An Phú (phường 1, TP Bảo Lộc) - có dấu hiệu mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với số lượng lớn. Xác minh ban đầu cho thấy đối tượng Hằng là người cầm đầu đường dây mua bán hóa đơn trái phép. Còn đối tượng Nga là người giúp sức cho Hằng cùng thực hiện hành vi này để trục lợi bất chính. Để thực hiện được hành vi mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng, Hằng đã thành lập 11 công ty "ma".

Theo Thiếu tá Trương Hồng Sơn, Đội trưởng Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về kinh tế Công an TP Bảo Lộc, ngay từ đầu, cơ quan điều tra đã xác định được đây là một vụ mua bán hóa đơn trái phép có quy mô lớn. Tuy nhiên, thủ đoạn của các đối tượng hết sức tinh vi, gây rất nhiều khó khăn cho công tác thu thập bằng chứng phục vụ công tác điều tra, phá án.



Hàng loạt con dấu 2 đối tượng Hằng và Nga làm giả bị Công an TP Bảo Lộc thu giữ

Sau gần 2 năm cải trang, bám trụ thu thập chứng cứ, đến giữa tháng 7-2019, công an đã triệu tập nhiều đối tượng liên quan lấy lời khai. Tại cơ quan công an, Hằng thừa nhận đã dùng chứng minh nhân dân của người thân hoặc từ nhiều nguồn khác rồi thuê Nga làm thủ tục đăng ký thành lập 11 công ty "ma" như: Sao Băng, Minh Tiến, Trí Nguyên Phát, Phú Phong, Hằng Gia Phát, Thiên Thạch Phát, Thơ Ca… để mua bán hóa đơn trái phép. Riêng Nga, còn tự thành lập 5 công ty khác là Nguyễn Văn, Cường An Phát, Đình Gia Phát, Văn Minh và Phong Nhuận Phát nhằm mục đích như trên.

Đối tượng Nguyễn Thu Hằng tại cơ quan công an.

Kết quả điều tra xác định tất cả các công ty của 2 đối tượng đều có con dấu nhưng thực tế là công ty "ma" không có bất cứ hoạt động kinh doanh nào. Thông qua các công ty, Hằng và Nga đã bán hóa đơn cho 27 doanh nghiệp, với tổng số tiền hơn 14 tỉ đồng và thu lợi từ 1% đến 3% trên giá trị hóa đơn. Các doanh nghiệp mua hóa đơn bất hợp pháp phần lớn đều kinh doanh trong lĩnh vực vật liệu xây dựng.