Sáng 14-3, Công an huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang cho biết đã tạm giữ 9 đối tượng và 11 xe "độ" để tiếp tục xác minh làm rõ nhóm đối tượng có khoảng 80 người tổ chức đua, kéo xe. Ngoài ra, công an cũng đang làm rõ hai đối tượng bị dương tính các chất ma túy trong nhóm đối tượng đua, kéo xe.

Các đối tượng bị tạm giữ cùng hung khí

Theo thông tin ban đầu, nhận được tin báo của người dân lúc 0 giờ 14-3 trên tuyến quốc lộ 1 thuộc xã An Hữu, huyện Cái Bè có nhóm đối tượng tổ chức đua, kéo xe. Đội CSGT –TT, Công an huyện Cái Bè phối hợp Phòng CSGT và Phòng CSCĐ Công an Tiền Giang do trung tá Phạm Công Lễ, Phó Đội trưởng CSGT trực tiếp chi đạo bố trí lượng bắt giữ nhóm đối tượng khoảng 80 xe tổ chức kéo, đua xe. Công an đã bắt giữ 9 tượng và 11 xe thay đổi kết cấu xe và một dao tự chế. Đồng thời tiến hành xét nghiệm nhanh ma túy phát hiện 2 đối tượng dương tính với ma tuý.