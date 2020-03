Công an TP Hải Phòng cho biết tối 21-3, Phòng Quản lý Hành chính phối hợp với Công an huyện An Dương đã kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh karaoke Hùng Tiến, ở xã Đặng Cương, huyện An Dương, do Phùng Thế Hùng (SN 1982) làm chủ quán.

Lực lượng chức năng phát hiện nhiều khách hát cùng nữ nhân viên trong quán karaoke

Lực lượng chức năng phát hiện cơ sở này vẫn ngang nhiên hoạt động bất chấp việc trước đó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng yêu cầu các cơ sở kinh doanh dịch vụ vũ trường, karaoke, quán bar, các khu vui chơi giải trí... tạm dừng hoạt động đến hết tháng 3-2020 do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19.

Theo Công an TP Hải Phòng, tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở vắng mặt mà chỉ có đại diện cơ sở là Trần Văn Dũng (SN 1985, trú tại xã Đặng Cương, huyện An Dương), các lực lượng đã phát hiện có 6 phòng đang có khách hát với 15 khách nam và 19 nhân viên nữ.

Lực lượng công an kiểm tra quán karaoke Hùng Tiến

Qua kiểm tra, tất cả khách và nhân viên đều không xuất trình được giấy tờ tùy thân, quản lý cơ sở không xuất trình được thủ tục hành chính, giấy tờ liên quan đến kinh doanh karaoke.

Được biết, trước đó, cơ sở kinh doanh karaoke Hùng Tiến đã ký cam kết tạm dừng hoạt động đến hết tháng 3-2020.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện An Dương xử lý theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.