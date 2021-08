Từ ngày 22-7 đến sáng 3-8, TP HCM đã tiêm được 920.329 người/930.000 người theo kế hoạch đợt 5. Thông tin này được ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TP HCM, cho biết tại cuộc họp báo về công tác phòng chống dịch Covid-19 tại thành phố, sáng 3-8.



Hoàn thành tiêm đợt 5

Theo ông Dương Anh Đức, trong đợt tiêm thứ 5 (từ ngày 22-7 đến nay) có 1.039 người phản ứng sau 30 phút tiêm và đã được xử lý an toàn, đa phần là triệu chứng nhẹ. Các loại vắc-xin thành phố đang tiêm là AstraZeneca, Moderna và một số lượng ít Pfizer. Nguồn vắc-xin đều từ Bộ Y tế cấp.

Hiện TP HCM đã nhận được tổng cộng 2,5 triệu liều vắc-xin Covid-19. Trong đó, gần 2 triệu người đã được tiêm mũi 1, hơn 70.000 người đã tiêm 2 mũi.

Về 1 triệu liều vắc-xin Vero Cell của hãng Sinopharm (Trung Quốc, được nhà tài trợ tặng), hiện đã được đơn vị nhập khẩu gửi cho cơ quan chức năng thẩm định nên thành phố chưa triển khai tiêm. Sau thẩm định, nếu đạt chất lượng sẽ tổ chức tiêm như những vắc-xin khác, trên tinh thần ai đồng ý sẽ được tiêm.

Từ ngày 4-8, TP HCM bước vào đợt 6 tiêm vắc-xin Covid-19, dự kiến kéo dài hết tháng 8. Nếu được cung cấp vắc-xin đầy đủ, đúng tiến độ như đề xuất, thành phố sẽ đạt được mục tiêu người từ 18 tuổi trở lên cơ bản được tiêm vắc-xin Covid-19. Để đạt mục tiêu này, thành phố đề xuất Bộ Y tế cấp 5-5,5 triệu liều vắc-xin trong tháng 8. Hiện thành phố có khoảng 7 triệu người từ 18 tuổi trở lên và đã tiêm được 2 triệu liều. Mặt khác, có khoảng 800.000 người đã tiêm mũi 1 vắc-xin AstraZeneca trước ngày 30-6, cần tiêm mũi 2 vào cuối tháng 8 và khoảng 25.000 người tiêm mũi 1 vắc-xin Moderna trước ngày 31-7 cần tiêm mũi 2 vào tuần cuối tháng 8. Do vậy, thành phố cần khoảng 5,5 triệu liều. Sở Y tế đã phối hợp các địa phương huy động tất cả nguồn lực hỗ trợ tiêm. Riêng các đội tiêm của thành phố sẽ đạt 300.000 mũi/ngày.

Lực lượng lưu động tiêm vắc-xin Covid-19 triển khai tại TP Thủ Đức, TP HCM ngày 3-8

Nguyên tắc minh bạch, tự nguyện

Phát biểu tại cuộc họp báo, ông Phan Văn Mãi, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM, cho biết thành phố xác định vắc-xin là một trong những điều kiện quyết định quan trọng để thành phố đạt được trạng thái bình thường mới.

"Chúng tôi tiêm theo nguyên tắc minh bạch, tự nguyện. Cho đến giờ này, việc tiêm vắc-xin ở thành phố là bảo đảm an toàn và tiến độ, số lượng ngày càng nhanh hơn nhờ cải tiến kinh nghiệm và tăng thêm năng lực tiêm" - ông Phan Văn Mãi đánh giá và cho hay đối với 1 triệu liều vắc-xin Vero Cell của đơn vị tài trợ, khi được phép lưu hành, thành phố sẽ đưa vào kế hoạch tiêm và cũng trên nguyên tắc minh bạch, tự nguyện.

Trong tháng 8, nguồn cung vắc-xin rất eo hẹp nhưng khả năng trong quý tới sẽ tốt hơn và thành phố sẽ cố gắng tăng nguồn cung để tiêm cho người dân.

Về vấn đề người dân ở các tỉnh, thành đang học tập, công tác, lao động ở TP HCM, ông Phan Văn Mãi cho biết: "Hiện nhiều địa phương đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16, hạn chế việc di chuyển giữa các địa bàn. Vì vậy, chúng tôi đề nghị bà con bình tĩnh, yên tâm ở lại thành phố. Dù khó khăn nhưng thành phố sẽ tập trung mọi nguồn lực để bảo đảm chăm lo cho bà con".

Thành phố đã thành lập trung tâm tiếp nhận và điều phối viện trợ cấp thành, cấp quận, đặc biệt là cấp phường, xã; phát huy mạng lưới hệ thống chính trị ở cơ sở, các đoàn thể, các tổ chức tình nguyện và Thành ủy cũng đã chỉ đạo đến từng chi bộ, từng đảng viên các đoàn thể ở các địa bàn nắm danh sách các đối tượng, đặc biệt là những người đang khó khăn, để tiến hành chăm lo. Thành phố xác định việc này không thể là 1 tuần mà có thể kéo dài hơn nữa.

Về gói an sinh xã hội, theo ông Phan Văn Mãi, thành phố đã đề nghị các xã, phường, thị trấn nắm chắc số lượng công nhân - lao động, sinh viên, những người không nằm trong nhóm đối tượng theo quy định nhưng thời gian qua mất việc, không có thu nhập, khó khăn thì tất cả đều được hỗ trợ. Về hỗ trợ hàng hóa sinh hoạt hằng ngày, do số lượng người dân đông, có thể không bao quát được hết nhưng tinh thần là chăm lo cho tất cả. Do đó, đề nghị bà con chủ động liên hệ với địa phương hoặc thông qua các tổng đài của Sở Thông tin và Truyền thông để gửi thông tin, qua đó thành phố ghi nhận và kịp thời chăm lo.

Bộ Y tế cho biết ngày 3-8, nước ta ghi nhận 8.429 ca mắc Covid-19; có thêm 3.866 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 50.831 ca.