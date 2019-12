Hai con cá lệch "khủng" mỗi con dài tới 1,6 m, tổng trọng lượng hơn 30 kg người dân bắt được trên sông - Ảnh: Đài Truyền hình Nghệ An

Ngày 3-12, thông tin từ nhà hàng Lan Tám (thị trấn Con Cuông, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An) cho biết nhà hàng này vừa mua được 2 con cá lệch "khủng" mỗi con nặng gần 16 kg và dài 1,6 m do người dân đánh bắt được trên sông. Cụ thể, một con cá lệch được anh La Văn Tuấn bắt được khi đang đánh bắt cá trên sông Giăng đoạn qua xã Môn Sơn, huyện Con Cuông. Con cá lệch còn lại do anh Lê Văn Đông, ở xã Châu Khê, đánh bắt được trên sông Lam thuộc địa phận huyện Tương Dương, Nghệ An. Hai con lệch có chiều dài mỗi con là 1,6 m, nặng hơn 30 kg được chủ nhà hàng Lan Tám mua lại với giá gần 30 triệu đồng.

Hai con lệch dài 1,6 m được chủ nhà hàng mua với giá gần 30 triệu đồng - Ảnh: Đài Truyền hình Nghệ An

Được biết, cá lệch được xem là đặc sản của vùng miền Tây xứ Nghệ. Thịt của cá lệch được đánh giá là rất thơm ngon, ít xương, giá trị dinh dưỡng cao nên rất được thực khách ưa chuộng và sẵn sàng trả giá cao, từ 900.000 - 1.000.000 đồng/kg. Trước đây, cá lệch có nhiều ở các sông ở Nghệ An, nhưng do thời gian gần đây bị đánh bắt nhiều nên ngày càng ít dần.