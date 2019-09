Đại tá Hoàng Long, Trưởng Công an TP Huế, tỉnh Thừa Thiên – Huế, xác nhận Cơ quan CSĐT Công an TP Huế trong chiều tối 25-9 đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tiến hành bắt tạm giam đối với Lê Quang Huy Phương (37 tuổi, trú tại TP Huế), nguyên bác sĩ Khoa Da liễu, Bệnh viện Trung ương Huế. Vị bác sĩ này bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra 2 tội danh "Hiếp dâm" và "Cố ý gây thương tích".



Như tin đã đưa, đây là vị bác sĩ bị tố đã có hành vi sàm sỡ, đánh dã man nữ điều dưỡng cùng chỗ làm là D.H.T.T. (21 tuổi; trú tại thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên – Huế) vào ngày 17-9 và phải nhập viện điều trị cho đến nay.

Nữ điều dưỡng D.H.T.T. vẫn đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Anh Dương Huỳnh Vĩnh Ph. (anh trai T.), cho biết vào ngày 17-9, em gái mình được bác sĩ Phương gọi điện thoại nhờ đưa thuốc ở điều dưỡng mang đến tầng 2 chung cư Đống Đa nằm ở đường Đống Đa (TP Huế) để điều trị cho bệnh nhân. "Khi em gái tôi đến nhà đưa thuốc thì bác sĩ Phương ra mở cửa. Lúc vào bên trong thì vị bác sĩ này chốt cửa lại và có ý định sàm sỡ, hãm hại. Em gái tôi chống cự, chạy ra ngoài kêu cứu nhưng bị túm tóc, lôi vào lại. Hai bên giằng co hơn 1 giờ, em gái tôi đánh vào chỗ hiểm của bác sĩ Phương mới thoát ra được" – anh Ph. kể lại.

Sau khi dư luận bức xúc, Bệnh viện Trung ương Huế đã tạm đình chỉ công tác vị bác sĩ này, đồng thời phối hợp với cơ quan công an để điều tra.