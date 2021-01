Lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam ngày 8-1 xác nhận Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Tấn Bá (49 tuổi) - Trưởng khoa Nội Tim mạch Bệnh viện (BV) Đa khoa Trung ương Quảng Nam (đóng tại huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam); Nguyễn Văn Sơn (30 tuổi) và Lương Thanh Trung (35 tuổi), cùng là điều dưỡng của BV để điều tra về hành vi "Gian lận bảo hiểm y tế".



Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam nơi 3 bị can làm việc

Trước đó, Bảo hiểm Xã hội (BHXH) tỉnh Quảng Nam thực hiện thanh tra về khám, chẩn đoán và điều trị bệnh mạch vành, đặt stent cho bệnh nhân tại bệnh viện này trong 2 năm 2019 và quý I-2020.

Đoàn thanh tra phát hiện những sai phạm trong công tác khám, chẩn đoán, điều trị và đề nghị thanh quyết toán chi phí BHYT cho những bệnh nhân đặt stent động mạch vành không rõ ràng, không đúng theo quy định...

Qua đó, BHXH tỉnh Quảng Nam kiểm tra đối chiếu các chứng từ, hồ sơ bệnh án, hệ thống Pacs lưu hình ảnh đối với việc khám, chẩn đoán điều trị bệnh mạch vành cho thấy việc lập khống hồ sơ bệnh án của 21 bệnh nhân và đã xuất toán tổng chi phí khám chữa bệnh BHYT sai quy định là hơn 1 tỉ đồng. BHXH tỉnh Quảng Nam đã chuyển hồ sơ sang công an tiếp tục điều tra.

Qua điều tra, Công an tỉnh Quảng Nam xác định trong thời gian năm 2019 và quý I-2020, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam đã chẩn đoán điều trị bệnh mạch vành của 21 bệnh nhân và đã xuất toán tổng chi phí khám chữa bệnh BHYT sai quy định hơn 1 tỉ đồng.

Trong đó, bác sĩ Nguyễn Tấn Bá và 2 điều dưỡng Nguyễn Văn Sơn và Lương Thanh Trung là người có sai phạm trực tiếp. Vụ việc đang được Công an tỉnh Quảng Nam tiếp tục điều tra mở rộng.