Tối 22-4, Công an tỉnh Gia Lai đã phát đi thông báo việc Công an thị xã An Khê đang tạm giữ đối tượng Trần Trọng Ca (SN 1991, trú tại tổ 1, phường An Phú, thị xã An Khê) để điều tra hành vi dùng hung khí đâm trọng thương nhiều người. Trong đó có 1 linh mục.



Theo đó, vào khoảng 11 giờ trưa cùng ngày, đối tượng Ca điều khiển xe tải BKS 77C-034.30, mang theo hung khí là 2 chiếc rựa, 1 con dao bầu cán dài ra phía sau Nhà thờ Giáo xứ An Khê. Tại đây, Ca dùng hung khí mang theo gây thương tích cho Linh mục Tr. Q. Tr. và anh Nguyễn Văn Tùng, Nguyễn Tấn Kiệt.

Linh mục Tr.Q.Tr. bị đâm trọng thương - ảnh người dân cung cấp

Sau khi gây án, Ca lái xe rời khỏi hiện trường để mua xăng rồi quay lại nhà thờ tưới xăng vào cửa chính châm lửa đốt. Sau đó lên xe rời đi.

Tới khoảng 11 giờ 35 phút cùng ngày, Ca tiếp tục điều khiển xe tải trên tông thẳng vào cổng Nhà thờ An Sơn (thôn Tân Sơn, xã Tân An, huyện Đak Pơ) rồi đốt 2 chai xăng (loại 2 lít), ném vào cửa gỗ nhà thờ gây cháy.

Đối tượng Ca đổ xăng đốt phía trước cửa nhà thờ - ảnh người dân cung cấp

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an thị xã An Khê, Công an huyện Đak Pơ đã khẩn trương triển khai lực lượng, kịp thời đến hiện trường, cùng người dân dập tắt lửa và đưa những người bị thương đi cấp cứu.

Tới khoảng 11 giờ 45 phút cùng ngày, lực lượng chức năng đã bắt giữ đối tượng Ca ngay tại nhà riêng. Bên cạnh đó, thu giữ tang vật gồm: 2 chiếc rựa, 1 dao bầu, 1 can nhựa và chiếc xe tải.

Kết quả kiểm tra nhanh xác định nghi can Ca âm tính với chất ma túy.

Được biết, năm 2018, Ca từng điều trị tại Bệnh viện tâm thần tỉnh Bình Định với chẩn đoán "rối loạn phân liệt cảm xúc, loại hưng cảm".