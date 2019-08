Ngày 30-8, UBND quận Thanh Xuân đã cung cấp một số nội dung liên quan đến vụ cháy và vấn đề môi trường sau cháy tại kho chứa hàng thuộc Công ty cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông. UBND quận Thanh Xuân khẳng định vấn đề môi trường sau vụ cháy rất được dư luận, nhân dân quan tâm. Hiện, UBND quận đang tập trung chỉ đạo các đơn vị thuộc quận phối hợp với các cơ quan chức năng chuyên môn của TP để kiểm tra, xác định kết quả và sẽ có báo cáo gửi thành phố để chỉ đạo, thông tin đến báo chí.

Về văn bản số 112/TB-UBND ngày 29-8 của Phó chủ tịch UBND phường Hạ Đình, UBND quận Thanh Xuân cho biết Chủ tịch UBND phường Hạ Đình đã ký Quyết định thu hồi văn bản với lý do "không đúng thẩm quyền và nội dung chưa đủ cơ sở". Quận Thanh Xuân khẳng định sẽ chủ động cập nhật kịp thời khi có đủ thông tin chính xác.

Hàng trăm người dân sống xung quanh bị ảnh hưởng bởi vụ cháy

Sau vụ cháy nhà máy bóng đèn phích nước Rạng Đông, nhiều chuyên gia cảnh báo nguy cơ nhiễm độc do lo ngại một số chất như thuỷ ngân… bị phát tán ra bên ngoài.



Trong sáng 30-8, nhiều phóng viên tác nghiệp tại hiện trường vụ cháy có biểu hiện đau đầu, chóng mặt đã đến khám tại Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội). Bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai khuyến cáo không phải tất cả các trường hợp đều cần đi khám, chỉ những người có dấu hiệu mệt thật sự, vào hiện trường thật lâu, có các dấu hiệu đau đầu khó chịu chảy máu mũi hoặc những trường hợp lo lắng quá mức mới nên đi kiểm tra sức khỏe.

Nhiều phóng viên báo chí tác nghiệp tại hiện trường vụ cháy đi kiểm tra sức khoẻ

Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cho biết các cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra và trong ngày hôm nay sẽ có kết quả quan trắc cụ thể để từ đó đưa ra khuyến cáo hợp lý nhất cho người dân.



Ngày 30-8, ông Trần Ngọc Tụ, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm TP Hà Nội, cho biết ngay sau khi xảy ra cháy tại Công ty bóng đèn phích nước Rạng Đông, phường Hạ Đình (quận Thanh Xuân) nằm trong phạm vi bị ảnh hưởng nên UBND phường Hạ Đình đã ra khuyến nghị người dân các biện pháp đảm bảo an toàn thực phẩm, sức khỏe. Hiện Sở Y tế Hà Nội đã chỉ đạo, Trung tâm Y tế quận Thanh Xuân triển khai các biện pháp kiểm tra, đánh giá việc đảm bảo an toàn thực phẩm nguồn nước sinh hoạt để đảm bảo sức khỏe cho người dân. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Hà Nội đã cử cán bộ xuống khu vực phường Hạ Đình kiểm tra, đánh giá, hướng dẫn biện pháp về vấn đề môi trường, kiểm nghiệm chất lượng nước sinh hoạt ở các hộ dân để đo lường độ an toàn…

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm TP Hà Nội cũng khuyến cáo các cơ sở sử dụng nguồn nước chứa đựng sẵn phải thau rửa sạch. Đối với các sản phẩm thực phẩm bị ô nhiễm bụi khói, cần chuyển mục đích sử dụng hoặc tiêu huỷ. Cơ quan này cũng đề nghị phòng y tế kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các cơ sở sử dụng thực phẩm bị ô nhiễm để chế biến, kinh doanh...

Người dân sống gần khu vực cháy sơ tán đồ đạc

Trước đó, ngày 29-8, UBND phường Hạ Đình ra văn bản số 112/TB-UBND về việc xử lý vệ sinh môi trường sau cháy. Theo thông báo, vụ cháy tại Công ty cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông ngày 28-8, giáp ranh phường Hạ Đình. Sau khi cháy còn tồn dư nhiều khói bụi, không khí nhiễm bẩn, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của nhân dân, của cán bộ viên chức tại một số khu vực và cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn phường Hạ Đình. Vì vậy, UBND phường Hạ Đình khuyến nghị người dân không sử dụng thực phẩm rau, hoa quả, gia cầm, cá, lợn được nuôi trong vòng bán kính 1 km kể từ tâm đám cháy trong thời gian 21 ngày.

Ngoài ra, sơ tán trẻ nhỏ, người già, ốm bệnh ra khỏi khu vực chịu ảnh hưởng của cháy, thời gian sơ tán từ 1-10 ngày. Để hạn chế tác hại của khói bụi, phường Hạ Đình đề nghị các gia đình tự theo dõi sức khỏe của các thành viên. Nếu có biểu hiện ho, khó thở, đau ngực, sốt bất thường thì phải đưa đi khám tại các bệnh viện để có biện pháp xử lý kịp thời. Không sử dụng nước tại các bể chứa nước hở trong bán kính 1 km kể từ tâm đám cháy.

Về vấn đề vệ sinh môi trường sau cháy, phường Hạ Đình khuyến nghị người dân thay toàn bộ quần áo có nhiễm khói bụi do cháy bằng cách giặt nước sạch nhiều lần. Sau đó, ngâm xà phòng nóng từ 70-80 độ trong vòng 30 phút, ngâm tiếp 20 phút với nước tẩy quần áo, rồi xả sạch bằng nước sạch nhiều lần.

Vệ sinh toàn bộ ngoại cảnh, bao gồm bể nước, cây cối ban công, tường cửa bằng nước xà phòng đặc 2-3 lần. Sau đó rửa lại bằng nước sạch nhiều lần. Thau rửa tất cả các vật dụng chứa nước, sinh hoạt có bám bụi bằng xà phòng 2-3 lần và nhiều lần bằng nước sạch. Tiêu hủy các loại rau, trái cây tự trồng trong vòng bán kính 500 m. Nếu có trồng tiếp tục nên thay đổi đất, dung dịch thủy canh mới, để đảm bảo không bị ô nhiễm với các loại cây cảnh cũng tiến hành phun rửa nhiều lần bằng nước sạch để trôi bụi do cháy.