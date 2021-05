Liên quan đến vụ tài xế xe Lexus đỗ xe sai quy định còn thách thức công an, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã gửi giấy mời và tài xế này đã lên làm việc.



Nam tài xế được xác định không phải làm công an

Làm việc với công an, tài xế P.K.C. (SN 1985, trú tại huyện Ân Thi, Hưng Yên) khẳng định bản thân không phải là công an mà chỉ là người làm vận tải ở tỉnh Hưng Yên.

Người này cho hay vợ anh mổ đẻ cấp cứu ở Bệnh viện C (Bệnh viện Phụ sản Trung ương). Ngày 6-5, tình trạng sức khỏe của vợ anh không tốt, nhưng do lo ngại Hà Nội có dịch Covid-19 nên gia đình đề xuất với Bệnh viện C cho vợ anh xuất viện. "Thời gian vợ tôi ở Bệnh viện C, do bệnh viện quy định chỉ cho 1 người vào nên tôi vừa phải làm thủ tục ra viện cho vợ, lại vừa phải đưa đón vợ. Vì vậy, tôi đã đỗ xe ở ngoài phố Tràng Thi để cất đồ đạc cho tiện rồi vào đón vợ và con gái về Hưng Yên" - nam tài xế trình bày.

Về hành vi thách thức tổ công tác liên ngành, bỏ đi, không chấp hành ký biên bản, anh C. trần tình: "Vì tôi lo lắng cho vợ con quá, tôi đã phát ngôn những lời lẽ thiếu chuẩn mực, mất bình tĩnh, chứ hoàn toàn không có ý xúc phạm đến tổ công tác".

"Sau sự việc xảy ra, tôi thấy nhận thức của mình là rất kém. Nếu bình tĩnh một chút, trình bày với tổ công tác thì đã không xảy ra sự việc trên. Sự việc xảy ra, tôi rất xấu hổ, tôi xin lỗi tổ công tác và mọi người" - tài xế C. tường trình.

Chiếc xe Lexus hạng sang được dán một giấy ra vào trụ sở 47 Phạm Văn Đồng (là trụ sở Bộ Công an)

Về tấm thẻ "ra vào trụ sở 47 Phạm Văn Đồng (là trụ sở Bộ Công an)" đặt trên kính xe, anh C. cho biết anh vô tình vào facebook và được mời chào làm thẻ này nên đặt hàng. Do thấy mọi người tôn trọng công an nên anh cũng muốn làm một tấm thẻ như vậy để lên xe cho… oai. Sau khi đặt hàng khoảng 2 tháng, anh C. nhận được tấm thẻ trên với chi phí là 500 ngàn đồng. "Đầu bên kia chỉ hỏi biển số xe. Bản thân tôi cũng không nhận thức được giấy này thật hay giả, tôi cũng không biết người làm giấy cho tôi ở đâu. Sau khi xảy ra sự việc với tổ công tác, tôi đã hủy, đốt cái giấy ra vào đó đi" - anh C. trình bày.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, khoảng 10 giờ ngày 6-5, tổ công tác liên ngành làm nhiệm vụ tuần tra, đảm bảo an toàn giao thông, trật tự đô thị trên địa bàn quận Hoàn Kiếm thì phát hiện chiếc ôtô Lexus BKS 30G-22.97 dừng đỗ sai quy định trên phố Tràng Thi, trước cổng Bệnh viện C. Trên kính trước chiếc xe này gắn "Giấy ra vào trụ sở 47 Phạm Văn Đồng" (Bộ Công an), ghi năm 2020.

Tổ công tác sau đó đã làm việc, nhắc nhở tài xế Phan K.C., yêu cầu cho xe di chuyển. Tuy nhiên, nam tài xế này không chấp hành, thậm chí còn thách thức tổ công tác, sau đó khóa cửa xe rồi bỏ đi. Sau hơn một tiếng đồng hồ bỏ đi, khi thấy tổ công tác gọi xe cẩu đến, tài xế xe Lexus mới ra làm việc. Nam thanh niên này sau đó đã bị lập biên bản xử lý vi phạm với lỗi đỗ xe nơi có biển cấm đỗ.

Đáng nói hơn, quá trình làm việc với tổ công tác, tài xế C. vẫn tiếp tục thách thức, nói "sẽ cho người theo tổ công tác ghi nhận làm việc những ngày tới...".