Theo tìm hiểu của phóng viên, mấy năm trở lại đây, dịch vụ xe điện nở rộ ở khu du lịch biển Hải Tiến (huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa). Do lượng xe điện tăng đột biến nên cứ tới mùa du lịch tình trạng xe điện hoạt động "bát nháo" như tranh giành khách, đỗ dưới lòng đường, đậu kín trước lối ra vào của các cửa hàng, khách sạn gây mất an toàn giao thông, mất mỹ quan khu du lịch.



Xe điện dàn hàng ngang giữa đường, đậu kín trước một nhà hàng ở Hải Tiến

Thực tế tại đây có thể dễ dàng nhận thấy xe điện xuất hiện rất nhiều tại khu du lịch Hải Tiến. Chỉ cần đứng ở lối ra vào nhà hàng hay khách sạn thời điểm khách du lịch đi ăn trưa hay về nghỉ ngơi, xe điện dàn hàng ngang, cảnh lái xe điện chèo kéo, tranh nhau khách diễn ra công khai.

Anh Vũ Văn Đồng (tỉnh Nam Định) cho biết trong 2 ngày nghỉ ngơi ở Hải Tiến, gia đình anh thấy rất phiền toái trước cảnh tài xế xe điện chèo kéo, mời lên xe điện chở đi đây đó, mặc dù gia đình có ôtô riêng. "Gia đình tôi cứ ra khỏi cổng khách sạn là có cả chục người xúm lại mời đi xe điện, dù giải thích rằng mình có xe ôtô riêng nên không sử dụng dịch vụ, thế nhưng tôi vẫn bị túm tay, giật áo mời mọc. Khi gia đình kiên quyết không đi thì nhiều người tỏ thái độ, có người còn có lời nói rất bậy bạ" - anh Đồng bất bình.

Tương tự, anh H.T.A. (ngụ TP Thanh Hóa) cho biết anh đã đi nhiều điểm du lịch trên cả nước cũng đi xe điện nhưng họ hoạt động rất chuyên nghiệp, đứng đón khách theo thứ tự, nhân viên phục vụ ăn nói lịch sự, trong khi ở Hải Tiến xe điện hoạt động chẳng giống ai. "Mong lực lượng chức năng vào cuộc xử lý dứt điểm tình trạng này để dịch vụ xe điện đi vào khuôn khổ, hoạt động văn minh, thân thiện"- anh A. nói.

Khách du lịch khi rời khỏi nhà hàng hay nơi lưu trú rất phiền hà trước cảnh bị xe điện bủa vây

Đáng nói, hiện huyện Hoằng Hóa chỉ cho 5 doanh nghiệp thí điểm dịch vụ xe điện với số lượng xe tối đa là 180 xe. Theo báo cáo mới nhất thì 5 doanh nghiện này mới có 125 xe đủ điều kiện hoạt động. Trong khi đó, theo thống kê tại 8 xã quanh khu du lịch thì xã nào cũng có hàng chục xe điện không phép, với tổng số xe 128 chiếc.

Toàn bộ xe điện chưa được đăng ký, đăng kiểm, người điều khiển phương tiện không có bằng cấp theo quy định, dừng đỗ tùy ý, gây bức xúc cho các phương tiện tham gia giao thông, người dân, du khách.

Một lãnh đạo Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Hoằng Hóa xác nhận tình trạng xe điện hoạt động "bát nháo", trong đó có rất nhiều xe không phép là đúng thực tế. Theo vị này, dù UBND huyện Hoằng Hóa đã có nhiều văn bản chỉ đạo các địa phương phối hợp với lực lượng công an kiên quyết xử lý nghiêm tình trạng tranh giành khách, xe điện không phép, thế nhưng vẫn không thể xử lý dứt điểm được.

Trình trạng xe điện hoạt động bát nháo diễn ra ở Hải Tiến nhiều năm qua nhưng ngành chức năng tỉnh Thanh Hóa vẫn chưa xử lý dứt điểm

"Việc để xe điện không phép hoạt động trên đường là trách nhiệm của lực lượng công an vì khi xe ra đường tham gia giao thông chỉ có công an mới có quyền dừng kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính, cấm lưu hành và tạm giữ phương tiện. Tuy nhiên, thời gian qua lực lượng công an cũng căng mình làm mã định danh cá nhân nên chưa thể sát sao. Ngoài ra, nhiều hộ gia đình rất khó khăn gom góp vay mượn để mua xe điện kiếm kế sinh nhai, mình mà làm thẳng quá cũng không được nên cũng phải vận động, yêu cầu người có xe điện chưa được phép phải làm cam kết, nếu vẫn tái phạm thì mới xử lý"- vị lãnh đạo Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Hoằng Hóa cho hay.

Trước thực trạng này, ông Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, đã có chỉ đạo giao UBND huyện Hoằng Hóa phối hợp với các đơn vị có liên quan xử lý dứt điểm tình trạng xe điện hoạt động "bát nháo" gây mất an ninh trật tự trên địa bàn khu du lịch biển Hải Tiến. Xử lý nghiêm, kiên quyết không cho lưu thông đối với xe điện hoạt động không đảm bảo quy định.