Ngày 20-10, ông Lê Bá Phước - Chủ tịch UBND xã Hải An, huyện Hải Lăng (Quảng Trị), cho biết xã đã tổ chức họp để kiểm điểm, rút kinh nghiệm liên quan việc cho chủ trương khai thác cát vượt thẩm quyền cho phép.

Trước đó, Công an huyện Hải Lăng phát hiện, lập biên bản đối với M.V.Đ (33 tuổi) và T.C.T (34 tuổi; cùng ngụ xã Hải An) vì có hành vi khai thác, vận chuyển cát trắng trái phép tại khu vực thôn Thuận Đầu, xã Hải An.

Từ vụ việc này, cơ quan chức năng được biết các đối tượng trên được UBND xã Hải An cho phép khai thác cát để bán lại cho người dân địa phương có nhu cầu.

Một khu vực khai thác cát ở thôn Thuận Đầu, xã Hải An

Theo Chủ tịch UBND xã Hải An, vào tháng 3-2021, UBND xã Hải An đã chọn một số địa điểm trên địa bàn thôn Thuận Đầu, Đông Tân An, Mỹ Thủy cho các chủ xe cơ giới khai thác cát nhằm phục vụ người dân trên địa bàn và khơi thông dòng chảy các tuyến khe thoát nước.

Trong quá trình này, xã Hải An thu mỗi xe 1 triệu đồng/năm và 4.000 đồng/m3 cát khai thác được. Số tiền đã thu khoảng 14 triệu đồng, được nộp vào ngân sách xã và sử dụng vào mục đích chỉnh trang nông thôn mới. Ước tính có hơn 2.000 m3 cát đã được các chủ xe đã khai thác, vận chuyển.

Xã Hải An xác định từ tháng 3 đến nay có hơn 2.000 m3 được các chủ xe khai thác, vận chuyển

Lãnh đạo UBND xã Hải An thừa nhận việc cho phép các chủ xe cơ giới khai thác cát là vượt thẩm quyền, nhưng đây là chủ trương chung của xã. Cùng với việc kiểm điểm rút kinh nghiệm, xã này đã nghiêm cấm việc khai thác cát tại các địa điểm trước đó cho phép, đồng thời cử lực lượng giám sát, ngăn chặn.

Đáng chú ý, xã này cũng đề nghị UBND Hải Lăng xem xét, chỉ đạo công an huyện chuyển hồ sơ của 2 đối tượng vi phạm, giao cho xã xử lý nội bộ để... rút kinh nghiệm trong việc quản lý khai thác cát trên địa bàn.

Khu vực xã Hải An cho phép các chủ xe khai thác cát ở thôn Thuận Đầu