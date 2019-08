Sáng ngày 13-8, ông Hoàng Đình Sơn, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) huyện Tân Kỳ (Nghệ An), cho biết hiện Phòng đang làm báo cáo gửi Sở GD-ĐT Nghệ An về sự việc một bé gái 4 tuổi đuối nước tử vong do rơi xuống bể bơi trong trường cấp 2 trên địa bàn huyện.



Trước đó, theo thông tin ban đầu, vào khoảng hơn 18 giờ ngày 12-8, bé Nguyễn Thị B.Ng. (4 tuổi) nhà đối diện trường THCS Nguyễn Trãi (thị trấn Tân Kỳ, Tân Kỳ) đi vào trong khu vực bể bơi lắp ghép của trường chơi. Thời điểm này, khu vực bể bơi chuẩn bị đóng cửa nên vắng người.

Ngôi trường xảy ra sự việc thương tâm

Một lúc sau, những người xung quanh bất ngờ phát hiện có cháu bé nổi trong bể nước nên đến kiểm tra và đưa cháu bé đi cấp cứu. Tuy nhiên, do bị ngạt nước quá lâu nên cháu bé đã tử vong.

Theo ông Hoàng Đình Sơn, bể bơi trong trường THCS Nguyễn Trãi được lắp ghép từ tháng 7-2019 và hoạt động cho đến nay. "Thực hiện chủ trương của Sở Văn hóa - Thể thao thí điểm 100% học sinh của trường THCS Nguyễn Trãi biết bơi nên trường đã liên kết với 1 cá nhân là thầy giáo dạy thể dục ở trường khác tiến hành làm bể bơi di động và dạy bơi cho học sinh trong trường. Hôm qua thì xảy ra sự việc đáng tiếc trên" - ông Sơn nói.

Được biệt, sau khi sự việc xảy ra, Phòng GD-ĐT, nhà trường đã thăm hỏi động viên gia đình cháu bé. Thi thể cháu bé đã được gia đình và người thân tiến hành mai táng ngay sau đó.