Ngày 23-4, Công an xã Tự Nhiên (huyện Thường Tín, TP Hà Nội) đang phối hợp với các lực lượng chức năng xác minh, làm rõ những vấn đề liên quan đến bé gái bị bỏ rơi ở trạm y tế xã này.

Sức khỏe của bé gái hiện bình thường

Khoảng 19 giờ 15 phút ngày 20-4, Công an xã Tự Nhiên nhận được tin báo của trạm y tế xã về việc phát hiện 1 trẻ sơ sinh bị bỏ rơi trong khuôn viên trạm y tế. Bé gái khoảng 5 đến 10 ngày tuổi, bên ngoài được quấn 1 chiếc khăn màu hồng, cân nặng khoảng 3,2 kg, xác định sơ bộ không có thương tích gì.

Ngay sau đó, Công an xã Tự Nhiên đã phối hợp trạm y tế đưa cháu bé đi khám sức khỏe tại Bệnh viện đa khoa huyện Thường Tín. Hiện tại, sức khỏe cháu bé bình thường và được UBND xã Tự Nhiên giao cho tổ dân phố và Hội phụ nữ chăm sóc.

Công an đề nghị nhân dân, nếu có thông tin về vụ việc thì cung cấp cho Công an huyện Thường Tín (SĐT: 0692190407), Công an xã Tự Nhiên (ông Trịnh Công Sơn, Trưởng Công an xã Tự Nhiên - SĐT: 0912765866) để phối hợp giải quyết vụ việc theo quy định.