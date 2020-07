Chiều tối ngày 14-7, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, bác sĩ Đặng Văn Hùng Minh, Trưởng khoa Chấn thương chỉnh hình Bệnh viện 115 Nghệ An, cho biết bệnh viện này đã phẫu thuật thành công cho một bé trai 8 tuổi nhập viện trong tình trạng mất máu nhiều, vết thương phức tạp ở cánh tay, gãy xương cánh tay, gẫy xương đòn do bị chân vịt của thuyền cắt vào khi tắm biển.



Trong lúc tắm biển tại Cửa Lò cháu bé 8 tuổi bị chân vịt thuyền cắt gãy tay, vai - Ảnh minh họa

Theo thông tin ban đầu, vào chiều ngày 13-7, bé trai trên cùng gia đình từ huyện Quỳ Hợp, Nghệ An tới Cửa Lò tắm biển. Trong quá trình tắm biển, cháu bé không may bị chân vịt thuyền thúng chạy qua cắt trúng vào vai, tay. Nạn nhân sau đó được người thân đưa tới Bệnh viện 115 Nghệ An cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng, mất máu nhiều.

"Sau khi được phẫu thuật hiện sức khỏe bệnh nhân có tiến triển tốt. Hiện chúng tôi đang tiếp tục theo dõi, điều trị tích cực cho cháu bé" - bác sĩ Minh thông tin thêm.

Được biết, thời gian qua, trên biển Cửa Lò xuất hiện tình trạng nhiều ca nô nước chạy tốc độ cao, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn cho du khách tắm biển.