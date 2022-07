Chiều 1-7, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn công tác Trung ương đã có buổi làm việc với Tỉnh ủy Bến Tre về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng - an ninh trên địa bàn.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo

Báo cáo với Chủ tịch nước, Tỉnh ủy Bến Tre cho biết toàn tỉnh có 104 tổ hợp tác, 55 hợp tác xã tham gia chuỗi giá trị các sản phẩm nông nghiệp chủ lực như: chuỗi dừa, chuỗi bưởi da xanh. Tỉnh có 80/142 xã nông thôn mới, 131 sản phẩm OCOP...

Chủ tịch nước biểu dương Bến Tre đã kết hợp tốt giữa tái cơ cấu nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, tập trung đầu tư phát triển các chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh với sự tham gia của khu vực kinh tế tập thể và hợp tác xã. Tình hình an ninh chính trị, an ninh trên biển, trật tự an toàn xã hội toàn tỉnh tiếp tục được giữ vững…

Theo Chủ tịch nước, Bến Tre cần khơi dậy tinh thần Đồng Khởi, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên để trở thành tỉnh phát triển khá của khu vực ĐBSCL vào năm 2025.



Chủ tịch nước nhấn mạnh: "Để xây dựng Bến Tre trở thành tỉnh phát triển khá của khu vực ĐBSCL vào năm 2025 và của cả nước vào năm 2030, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cần chú trọng xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện. Phát huy tinh thần năng động sáng tạo, dám nghĩ dám làm vì lợi ích chung; gần dân, sâu sát dân; có chuyển biến mạnh mẽ trong chỉ đạo điều hành. Đặc biệt, tích cực phát động các cơ sở Đảng, đảng viên đi đầu trong phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Tiếp tục quan tâm, bảo đảm tình hình quốc phòng an ninh của mảnh đất cách mạng luôn được giữ vững trong bất cứ hoàn cảnh nào".