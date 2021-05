Các đối tượng bay lắc bị phát hiện tại hiện trường

Ngày 17-5, Công an TP Biên Hòa đã tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Anh Tú (25 tuổi, ngụ TP Biên Hòa) về hành vi "tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy", lập hồ sơ xử lý đối với 9 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy.



Khoảng 0 giờ ngày 16-5, Công an phường Long Bình Tân, TP Biên Hòa kiểm tra căn nhà tại tổ 26, khu phố 3 do Nguyễn Anh Tú thuê. Tại đây, công an phát hiện, bắt quả tang Tú và 9 đối tượng đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý, thu giữ 1 đĩa sứ có chất bột màu trắng (ma túy tổng hợp) và 1 ống hút tự chế hình tròn.

Tú tại cơ quan công an cùng tang vật ma túy

Bước đầu điều tra xác định Tú thuê căn nhà trên rồi thiết kế sửa sang lại phòng mô hình giống quán như quán karaoke. Bên trong các phòng được trang bị hệ thống loa nhạc công suất lớn, đèn laser để phục vụ cho các con nghiện bay lắc.

Khách tới thuê phòng để "bay" phải chi cho Tú số tiền là 3 triệu đồng/10 giờ, ma túy do các đối tượng tự mang tới, nếu có nhu cầu thì Tú có "nguồn hàng" sẵn sàng phục vụ cho các đối tượng.