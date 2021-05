Các đối tượng bị công an bắt giữ

Ngày 13-5, Phòng CSHS Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt giữ 3 đối tượng gồm: Đoàn Văn Quý (SN 2003), Trần Quốc Cường (SN 2004) và Lê Hoàng Tú (SN 2008) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.



Tối 12-5, chị H. (ngụ khu phố Bình Hóa, phường Hóa An) trình báo công an về việc bị trộm cạy cốp xe máy lấy đi 648 triệu đồng. Theo nạn nhân, tối 11-5, chị để xe tại sân nhà. Do sơ ý, người phụ nữ này đi ngủ mà không mang tiền vào nhà. Đến tối 12-5, chị ra sân thì phát hiện số tiền trong cốp xe đã bị lấy mất.

Vào cuộc điều tra, lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera để xác định các đối tượng liên quan.

Từ các manh mối thông tin thu thập được, công an đã bắt giữ 3 đối tượng Quý, Cường và Tú, thu giữ số tiền liên quan đến vụ trộm.