Bí ẩn vụ cháy rụi kho tài liệu xe buýt

Điều tra thêm nhiều vấn đề khác

Theo ông Trần Chí Trung, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP HCM đã báo cáo vụ việc cho UBND TP và Sở GTVT, tuy nhiên hiện vẫn chưa thống kê được danh mục tài liệu bị cháy.

Ở một diễn biến khác, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động trưa 6-5, thượng tá Lê Văn Hải, Trưởng Công an huyện Bình Chánh (TP HCM), cho biết đơn vị này đang phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC thuộc Công an TP HCM điều tra, làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ cháy. Bước đầu xác định, hỏa hoạn thiêu rụi khoảng 4.000 thùng hồ sơ, giấy tờ tài liệu, vé tập xe buýt cùng khoảng 500 kg hạt nhựa phế liệu... "Ngoài việc làm rõ nguyên nhân vụ cháy, công an cũng phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra thêm nhiều vấn đề liên quan khác" - thượng tá Lê Văn Hải thông tin.

