BÍ ẨN VỤ CHÁY RỤI KHO TÀI LIỆU XE BUÝT (*): Vẫn còn câu hỏi cần lời giải

08/05/2019 08:04

Liên quan đến vụ cháy nhà kho lưu trữ hồ sơ, tài liệu về hoạt động xe buýt, Sở Giao thông Vận tải (GTVT) TP HCM ngày 7-5 đã phát đi thông cáo báo chí thông tin chính thức về vụ việc này. Sở GTVT khẳng định thiệt hại của vụ cháy không quá nghiêm trọng.



Tài liệu nào thiếu thì đi... "xin"

Theo Sở GTVT TP, vụ cháy xảy ra tại nhà kho trên đường Mai Bá Hương (xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh) đêm 2-5, tuy không gây thương vong về người nhưng làm cháy rụi gần 3.000 thùng hồ sơ, tài liệu liên quan đến hoạt động xe buýt tại TP. Những hồ sơ này chủ yếu là các lệnh vận chuyển từ năm 2006 đến 2017; hồ sơ xử lý vi phạm hợp đồng đặt hàng cung ứng dịch vụ vận tải hành khách công cộng của các đơn vị vận tải từ năm 2012 đến 2016; văn bản đến và đi của Trung tâm Quản lý giao thông công cộng (gọi tắt là Trung tâm) từ năm 1997 đến 2016; hồ sơ đề xuất về năng lực của các đơn vị vận tải tham gia cung ứng dịch vụ vận tải hành khách công cộng (từ năm 2009 đến 2016), sổ nhật trình chạy xe đối với các xe tham gia dịch vụ đưa rước học sinh, sinh viên và 218 bao vé tập xe buýt (từ năm 2013 đến 2018) và một số hồ sơ khác bị cháy hoàn toàn.

Sở Giao thông Vận tải TP HCM nhận định vụ cháy ít ảnh hưởng đến việc quyết toán hàng ngàn tỉ đồng trợ giá xe buýt đã được tạm ứng trước đó Ảnh: THU HỒNG

Vụ cháy khiến việc lưu trữ hồ sơ sắp tới gặp không ít khó khăn do Trung tâm phải xin lại các giấy tờ, chứng từ liên quan của các hợp tác xã (HTX), doanh nghiệp (DN) xe buýt. Tuy nhiên, Sở GTVT TP nhận định vụ cháy không ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác quản lý của Trung tâm do phần lớn hồ sơ bị thiệt hại là các hồ sơ hết thời hạn lưu trữ đang được Trung tâm thực hiện rà soát, phân loại và đề xuất tiêu hủy theo quy định, phần còn lại là tài liệu chi tiết phục vụ cho công tác quản lý, điều hành. Tuy nhiên, các hồ sơ này đã được đơn vị vận tải lưu một bản, do đó Trung tâm đã có văn bản yêu cầu các đơn vị vận tải tập hợp và cung cấp lại để đối chiếu khi cần (như lệnh vận chuyển, hồ sơ xử lý vi phạm, công văn đến…).

Riêng hồ sơ phục vụ công tác tài chính và quyết toán kinh phí trợ giá từ năm 2011 đến 2016 cơ bản vẫn còn đủ và bản gốc đang được lưu trữ tại trụ sở chính của Trung tâm. Ngoài ra, số lượng vé tập xe buýt chưa được quyết toán của các năm 2011, 2012 không bị thiệt hại trong vụ cháy này vì vẫn còn lưu trữ tại các kho khác của Trung tâm.

Sở GTVT cũng cho hay đã chỉ đạo Trung tâm tổng kiểm tra, rà soát, thống kê lại toàn bộ thiệt hại do vụ cháy gây ra. Đồng thời phối hợp với đơn vị vận tải liên quan tập hợp các bản lưu hồ sơ đang được lưu trữ tại đơn vị vận tải và tái lập hồ sơ lưu trữ theo quy định. Bên cạnh đó, phía Trung tâm cũng phải phối hợp với cơ quan điều tra, lực lượng chức năng sớm làm rõ nguyên nhân vụ cháy, xử lý các bước tiếp theo.

Tại sao hàng ngàn tỉ đồng trợ giá chậm quyết toán?

Như chúng tôi đã thông tin, theo Sở GTVT TP, dù đã nhiều lần đôn đốc, nhắc nhở Trung tâm nộp hồ sơ, báo cáo quyết toán về tình hình sử dụng kinh phí ngân sách trợ giá xe buýt các năm nhưng đến khoảng tháng 11-2018, Sở GTVT chưa nhận được hồ sơ, báo cáo quyết toán kinh phí trợ giá của Trung tâm từ năm 2012 đến 2016.

Vì thông tin trên được phát ra từ Sở GTVT nên dù vụ cháy kho lưu trữ hồ sơ xe buýt được Sở GTVT nhận định thiệt hại không quá nghiêm trọng vẫn khiến dư luận băn khoăn, lo ngại việc thống kê, đối chiếu để quyết toán số tiền hàng ngàn tỉ đồng trong nhiều năm sẽ bị ảnh hưởng. "Bởi thực tế, khi còn đầy đủ chứng từ thì việc quyết toán đã gặp hàng loạt vấn đề nên kéo dài từ năm này qua năm khác. Bây giờ, thêm việc đi "xin" chứng từ thiếu từ DN, HTX thì việc quyết toán kéo dài đến bao giờ? Hãy nhớ đây là tiền ngân sách, chậm trễ quyết toán hàng ngàn tỉ đồng theo đó không phải là chuyện nhỏ. Bởi ngân sách chi ra đòi hỏi tính minh bạch cao. Ở đây, rõ ràng có cái gì đó không ổn, mà đã không ổn thì phải xử lý các cá nhân và tập thể gây ra cái không ổn đó" - ông T., một cán bộ hưu trí ngành GTVT TP HCM, đặt câu hỏi và nêu quan điểm hoài nghi của mình.

Trong khi đó, nói về lý do chậm trễ quyết toán, ông Trần Chí Trung, Giám đốc Trung tâm, cho rằng các năm từ 2012 đến 2016, hoạt động của xe buýt liên tục bị thanh tra và trong thời gian thanh tra thì chưa thể làm quyết toán vì phải chờ kết luận. Cũng theo ông Trung, hồi tháng 10-2016, sau khi Thanh tra TP có kết luận toàn diện về hệ thống xe buýt của các năm, nhiều vấn đề đã được các đơn vị thực hiện theo các nội dung kết luận, trường hợp có vi phạm cũng đã thu hồi tiền, nộp lại ngân sách theo đúng quy định.

Đại diện Sở Tài chính TP HCM cho biết gần đây, sở này không nhận được thông tin từ Sở GTVT về việc quyết toán trợ giá xe buýt hằng năm.



Chờ kết luận để xác định trách nhiệm Theo ông Đỗ Ngọc Hải, Trưởng Phòng Quản lý Vận tải đường bộ Sở GTVT TP, phía Trung tâm ký hợp đồng với đơn vị cho thuê kho (Công ty TNHH Điện - Xây dựng và Địa ốc Việt Hưng), ngoài thuê mặt bằng còn thuê đơn vị này bảo quản tài liệu và chịu trách nhiệm phòng chống cháy nổ, do đó phải chờ kết luận của cơ quan điều tra để xác định thêm trách nhiệm chính thuộc về ai. Tuy nhiên, ông Hải cũng đánh giá khi thuê đơn vị cho thuê kho và bảo quản tài sản không nên khoán hết mà Trung tâm cũng phải cử người kiểm tra thường xuyên xem công tác lưu trữ có bảo đảm hay không.

(*) Xem Báo Người Lao Động từ số ra ngày 7-5

NHÓM PHÓNG VIÊN