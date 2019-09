Chị Nguyễn Thị Thủy - trú phường Đông Vĩnh, TP Vinh - bức xúc: "Cứ mưa to là nhà máy nước lại cắt nước sinh hoạt. Đây không phải là lần đầu, đợt mưa trước cũng bị cắt nước". Không chỉ nhà dân, nhiều cơ quan, đặc biệt là bệnh viện cũng bị mất nước khiến hoạt động khám chữa bệnh gặp khó khăn. Để khắc phục tình trạng thiếu nước sạch, các bệnh viện như: Ung Bướu tỉnh Nghệ An, Giao thông Vận tải... phải hứng nước mưa dự trữ để có nước dùng tạm.



Bị cắt nước nhiều ngày, người dân TP Vinh phải hứng nước mưa để có nước sạch sinh hoạt

Theo ông Hoàng Văn Hải, Tổng Giám đốc Công ty CP Cấp nước Nghệ An, do những ngày mưa, nguồn nước sông Lam quá đục nên 2 nhà máy sản xuất, cung cấp nước cho TP Vinh và vùng phụ cận là Nhà máy Nước Cầu Bạch và Nhà máy Nước Hưng Vĩnh đã ngừng hoạt động. Ông Hải cũng thừa nhận việc để thiếu nước kéo dài là do một phần lỗi của đơn vị, đơn vị đang cố gắng khắc phục để cấp nước cho người dân.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, ngày 2-10-2018, UBND tỉnh Nghệ An ban hành Quyết định 41 về tăng giá nước sạch với giá bình quân 10.800 đồng/m3. Quyết định ghi rõ "giá này được tính trên cơ sở nguồn nước thô đầu vào ở TP Vinh và vùng phụ cận là 1.950 đồng/m3" (giá mua nước thô lấy từ sông Lam của Công ty TNHH MTV Cấp nước Sông Lam). Thế nhưng, ngoài mua nước của Công ty Cấp nước Sông Lam, trong một thời gian dài Công ty CP Cấp nước Nghệ An đã lấy nước thô từ sông Đào không phải mất chi phí để sản xuất nước mà vẫn bán cho dân với giá 10.800 đồng/m3. Ngày 6-4, UBND tỉnh Nghệ An có Kết luận số 261/TB-UBND; theo đó, yêu cầu Công ty CP Cấp nước Nghệ An không sử dụng nguồn nước từ sông Đào bị ô nhiễm, không bảo đảm vệ sinh để sản xuất nước sinh hoạt. Tiếp đó, ngày 5-8, ông Thái Thanh Quý, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, đã yêu cầu ngừng ngay việc khai thác nước sông Đào. Theo đó, Công ty CP Cấp nước Nghệ An phải mua nguồn nước thô của Công ty Cấp nước Sông Lam để sản xuất nước sạch cung ứng cho người dân TP Vinh và vùng phụ cận. Tuy nhiên, đến ngày 3-9, Sở Xây dựng tỉnh Nghệ An lại có công văn cho phép Công ty CP Cấp nước Nghệ An tiếp tục dùng nguồn nước thô từ sông Đào.

Ông Lê Ngọc Hoa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, cho biết thời gian qua, việc thiếu nước sạch khiến người dân bức xúc, bất bình, dự kiến vào ngày 13-9 tới đây, chủ tịch tỉnh sẽ có buổi làm việc với các bên liên quan để xử lý. Cũng theo ông Hoa, trong trường hợp cần thiết sẽ không để tình trạng độc quyền trong việc cung cấp nước sạch dẫn đến tình trạng thiếu nước.