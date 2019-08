Ngày 5-8, tin từ Cơ quan CSĐT Công an huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang cho biết vừa bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Văn Hạnh (48 tuổi; ngụ xã Đông Thạnh, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang) để điều tra về hành vi "Cố ý gây thương tích".



Nguyễn Văn Hạnh tại Cơ quan CSĐT. Ảnh: Hiền Đệ

Theo kết quả điều tra, vào chiều 9-5, trên đường đi nhậu về thì Hạnh tình cờ gặp lại "cố nhân" là ông Phạm Văn Tư (56 tuổi, ngụ xã Tân Thạnh, huyện An Minh). Do nhớ lại chuyện trước đây ông Tư nói mình lấy trộm điện thoại của người khác nên Hạnh rượt đánh nhưng ông này bỏ chạy.

Cũng may là lúc này xe của Hạnh bị thủng lốp nên phải dẫn bộ đi tìm thợ rồi chờ thay lốp xe. Tuy nhiên, Hạnh lại ấm ức chuyện không đánh được ông Tư nên liền mở cốp xe lấy ổ khóa vòng (loại dây cáp kim loại) tiếp tục đi bộ tìm ông Tư để đánh trả thù.

Khi thấy ông Tư đang ngồi nhậu ở nhà người hàng xóm, Hạnh liền xông tới dùng ổ khóa đánh trúng vào mặt làm ông này bị thương và làm mù mắt trái với tỉ lệ thương tật được xác định là 41%.