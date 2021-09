Thượng tá Cái Quang Minh- Phó trưởng phòng An ninh đối nội Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế - ngày 10-9 cho biết công an tỉnh này vừa phát hiện một nhóm sinh hoạt "Hội thánh của đức chúa trời mẹ" trái phép có quy mô lớn trên địa bàn tỉnh, thu giữ nhiều tài liệu có liên quan.



Trước đó, Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế đã phát hiện 3 đối tượng đang tổ chức sinh hoạt tôn giáo trái phép theo "Hội thánh của đức chúa trời mẹ" tại khu nhà trọ trên Lương Văn Can, TP Huế, gồm Hồ Rin (SN 1993), Lê Thị Khánh Huyền (SN 1996; cùng tạm trú tại Lương Văn Can) và Hoàng Thị Kim L. (SN 2003, học sinh, trú tại phường Thủy Dương).

Đối tượng Hồ Rin

Tại đây, công an đã phát hiện, thu giữ 3 quyển kinh thánh, khoảng 200 bì thư đựng tiền dâng lễ, số tiền hơn 66 triệu đồng cùng nhiều phương tiện, máy móc khác.

Khai thác dữ liệu trên máy tính của đối tượng Rin, cơ quan chức năng đã phát hiện nhiều file dữ liệu dùng để truyền đạo, giảng dạy về "Hội thánh của đức chúa trời mẹ", danh sách dâng lễ vật của các thành viên.

Số tiền mà các đối tượng trục lợi

Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế nói rằng sau một thời gian tạm lắng thì gần đây, tổ chức tự xưng là "Hội thánh của đức chúa trời mẹ" đã manh nha hoạt động trở lại.

Theo thống kê chưa đầy đủ, hiện nay trên địa bàn Thừa Thiên-Huế có hơn 220 đối tượng tổ chức, người tham gia sinh hoạt "Hội thánh của đức chúa trời mẹ". Các đối tượng cầm đầu chủ yếu là từ các tỉnh phía Bắc vào Huế thuê phòng trọ hoạt động; để đánh lừa người dân chúng thường ẩn dưới vỏ bọc là buôn bán, kinh doanh tự do…

"Con mồi" các đối tượng nhắm đến để truyền đạo, trục lợi chủ yếu là những người dễ tin, tò mò, người có hoàn cảnh éo le, bệnh tật, bế tắc, học sinh, sinh viên… để rủ rê, lôi kéo tham gia vào tổ chức.

Công an phát hiện nhóm "Hội thánh của đức chúa trời mẹ"

Với nội dung tuyên truyền cực đoan, phản khoa học như: chỉ sống cho riêng mình, từ bỏ gia đình, không thờ cúng tổ tiên, không làm mà vẫn có ăn. Nhiều gia đình đã có người thân bị lôi kéo vào tổ chức này cho biết, hàng tháng phải đóng góp 1/10 thu nhập và phải có trách nhiệm đi truyền đạo cho người khác.