Ngày 11-4, Công an quận 7, TP HCM cho biết đã tổng đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh cấm bị can đi khỏi nơi cư trú, quyết định tạm hoãn xuất nhập cảnh đối với Bùi Anh Huân (SN 1997, ngụ quận Tân Bình) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ theo Điều 330 Bộ Luật Hình sự năm 2015.



Công an quận 7 đọc quyết định khởi tố đối với Bùi Anh Huân (ảnh CACC)

Trước đó, khoảng 9 giờ ngày 30-3, Huân chạy bộ nhưng không đeo khẩu trang tại khu dân cư Phú Mỹ, phường Phú Mỹ, quận 7. Lúc này, ông Hà Ngọc Gia (bảo vệ Công ty Yaki24h) đang làm nhiệm vụ bảo vệ mục tiêu tại khu dân cư Phú Mỹ đến nhắc nhở Huân đeo khẩu trang. Tuy nhiên, Huân không thực hiện và dùng tay đánh vào mặt ông Gia dẫn đến 2 bên xảy ra xô xát. Hậu quả, ông Gia bị Huân đánh chân thương với tỷ lệ 24%.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an quận 7 đã khẩn trương điều tra làm rõ vụ việc. Qua xác minh được biết ông Gia thi hành các nhiệm vụ được UBND phường Phú Mỹ, Ban điều hành khu phố và công ty chủ quản phân công nên việc nhắc nhở người dân không ra ngoài khi không thực sự cần thiết, đeo khẩu trang và cấm tụ tập quá 2 người... đảm bảo theo chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ. Thế nhưng khi bị nhắc nhở Huân không chấp hành mà còn có hành vi chống đối.

Xét thấy hanh vi của Huân có dấu hiệu phạm tội chống người thi hành công vụ, cơ quan CSĐT Công an quận 7 đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với người này để tiếp tục điều tra, xử lý theo tinh thần tại Công văn số 45/TANDTC-PC ngày 30-3-2020 của TAND Tối cao hướng dẫn xử lý tội phạm liên quan đến phòng, chống dịch Covid-19.