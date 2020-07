Trước đó, ngày 25-6, liên quan đến vụ án ông Lê Thanh Thản (hay còn gọi "đại gia điếu cày", Chủ tịch Tập Đoàn Mường Thanh) bị khởi tố, Đại tá Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội, cho biết đến thời điểm hiện tại Công an TP Hà Nội đã khởi tố bị can Lê Thanh Thản về tội Lừa dối khách hàng và 6 bị can về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. "Đến nay, chúng tôi vẫn đang tiếp tục điều tra vụ án, sắp tới chúng tôi sẽ ra kết luận điều tra đề nghị truy tố các bị can" - đại diện Công an TP Hà Nội nhấn mạnh.

Ông Lê Thanh Thản, Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh

Cơ quan điều chức năng xác định ông Lê Thanh Thản bị điều tra có liên quan đến tổ hợp chung cư, thương mại do Công ty cổ phần sản xuất-xuất nhập khẩu Bemes làm chủ đầu tư tại phường Kiến Hưng, quận Hà Đông.

Nhiều người dân mua nhà tại đây đã có đơn kiến nghị gửi các sở ngành của Hà Nội đề nghị được cấp sổ đỏ. Theo phản ánh, rất nhiều người mua nhà tại dự án CT6 Kiến Hưng chuyển về đây ở từ vài năm nay nhưng vẫn không được cấp sổ đỏ. Dự án chung cư CT6 tại phường Kiến Hưng, quận Hà Đông do Công ty cổ phần sản xuất - xuất nhập khẩu Bemes là chủ đầu tư.

Theo quy hoạch thiết kế được duyệt, dự án có 2 tòa chung cư gồm CT6A và CT6B với tổng số căn hộ được duyệt là 936 căn hộ chung cư cao tầng và 34 nhà thấp tầng, biệt thự liền kề. Tuy nhiên qua rà soát, kiểm tra thực tế, cơ quan chức năng phát hiện chủ đầu tư đã xây thêm tòa CT6C, nâng tổng số căn chung cư không phép là 654 và 4 căn biệt thự liền kề, nhà thấp tầng. Tất cả số căn chung cư không phép này đã được bán cho khách hàng và đưa vào sử dụng.